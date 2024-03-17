كم باقي على الضمان؟.. متى يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان 1445.. اعرف من هنا

لا شك أن الكثير من المواطنين يتطلعون بشغف إلى موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2024 في المملكة، حيث يسعون لتلبية احتياجاتهم واستعداداتهم لشهر رمضان الكريم فالبرنامج يعد العون الحقيقي لهؤلاء الأفراد في تأمين مستلزماتهم الضرورية ومن الجدير بالذكر أن رواتب الشهر القادم ستشهد زيادة جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز وفي هذا المقال، سنقدم لكم استعراضاً شاملاً لهذه التفاصيل والزيادة الجديدة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2024

قبل بدء رمضان لوحظ ازدياد السؤال بين الناس لمعرفة مستحقات الضمان الاجتماعي للحصول عليها قبل شهر رمضان إلا أنه لم تصدر وزارة الموارد البشرية إعلاناً رسميا قبل رمضان توضح فيه آلية الصرف أو المواعيد، مما جعل الأهالي والمواطنين يملئهم الشوق لمعرفة هذه التفاصيل التي تنشر عادة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتي تُعد المرجع الأول لنقل الأخبار الدقيقة يذكر أيضا أن اليوم الأول من شهر أبريل سيأتي متزامنا مع اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان ما يتيح للمواطنين فرصة لاستلام رواتبهم من الضمان الاجتماعي قبل حلول أيام عيد الفطر المبارك.

الفئات الجديدة التي ستحصل على دعم الضمان الاجتماعي