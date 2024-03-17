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“خلي العيال تفرح”.. ماهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024؟ على النايل سات.. اضبطها دلوقتي وشوف كرتون طول اليوم ببلاش!!
ماهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
تردد قناة طيور الجنة لعام 2024 يعتبر لا غنى عنه للوالدين الباحثين عن محتوى ترفيهي مفيد لأطفالهم حيث يمكنهم بسهولة تنزيل القناة على أجهزتهم ولا تزال طيور الجنة تتمتع بمكانتها كواحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وقد نجحت بشكل ملحوظ في جذب جمهور واسع منذ انطلاقتها، بفضل محتواها المتميز الذي يتسم بالهدف والتوجيه، مع خلوه من المشاهد الغير لائقة والمتنافية مع القيم والتقاليد والتعاليم الدينية.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
تتميز قناة طيور الجنة ببثها على مدار الساعة دون انقطاع، حيث شهدت حتى الآن عدة مرات توقفًا مؤقتًا في بثها عبر نايل سات، لكنها عادت بقوة لتتغلب على التحديات وتواصل تقديم محتوى متميز للأطفال و يمكنك ضبط جهازك لاستقبال القناة باستخدام الترددات المذكورة كالتالي:
- التردد: 11258.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل التصحيح: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: أفقي.
وهناك تردد آخر يمكن استخدامه أيضًا:
- التردد: 11315.
- معامل التصحيح: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: عمودي.
مميزات قناة طيور الجنة بعد تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد
- قناة طيور الجنة تبرز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج المفيدة التي تساعد الأهالي في تربية أطفالهم بشكل صحيح، وتوفير برامج توعية تعرف الأطفال بالتقاليد والعادات الصحيحة.
- تتميز القناة بعرض محتوى عالي الجودة صوتًا وصورة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات المهتمة بجودة المشاهدة.
- بالإضافة إلى ذلك، تحرص القناة على الالتزام بالتقاليد والعادات الشرقية.
- كما أن القناة تعمل على مدار اليوم دون انقطاع، وتهتم بتقديم تأثيرات صوتية جذابة لتجذب انتباه الأطفال وتثير اهتمامهم طوال الوقت.