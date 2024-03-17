عبر itp.gov.iq.. رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية للاستعلام بالرقم الألماني لقائدي المركبات

وفرت المديرية العامة للمرور بالعراق خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية من قِبل المواطنين والمواطنات مالكي السيارات وقائديها، حيث من خلال الدخول إلى رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية، يمكن التعرف على قيمة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة وبشكل إلكتروني عبر الشبكة بكل سهولة، فدعونا نوضح كيف يتم الاستعلام.

رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية

متاح عبر الموقع الرسمي لمديرية المرور العامة الاستعلام عن قيمة المخالفات المروية المسجلة على السيارة، وذلك من خلال الرقم الالماني، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

يتوجه المستعلم/ة إلى موقع مديرية المرور العامة الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. اختيار قائمة الغرامات المرورية الموجودة على موقع المديرية.

كتابة الرقم الألماني، ثم انقر “استعلام” بحيث يتم البحث عن الغرامات الموجودة على سياراتك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بوابة اور

وقد وفرت أيضًا المديرية العامة للمرور خدمة إلكترونية للمواطنين والمواطنات للاستعلام عن أي مخالفات أو غرامات مرورية، حيث يمكن الاستعلام عن مخالفات المركبات عبر ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة أور الموجود على شبكة الإنترنت.

النقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات، وأدخل رقم الهاتف الخاص بك.

اتبع باقي الإجراراءت للتحقق من الهاتف، ومن ثم إرسال قيمة المخالفات عليه.

بعدها تصل لك رسالة نصية عبر هاتفك الجوال وبها المخالفات المرور المسجلة أمامك.

ويمكن أيضًا سداد المخالفات عبر شبكة الإنترنت، حيث تختار فقط وسيلة الدفع المناسبة لك واختيار السداد، وسيتم خصم مبلغ المخالفة من حسابك، وبعدها يمكن طباعة الإيصال الخاص بالسداد للمخالفات.