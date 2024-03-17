منصة إحسان تعلن انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري.. إليكم معلومات الحصول على الدعم والتبرع

منصة إحسان في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أبرز البوابات التي تسهم بشكل بارز في مختلف المجالات الخيرية داخل المملكة، وتم الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري بإحسان 1445 وقد تمت الموافقة عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بهدف تعزيز العمل الخيري في المملكة، ويتضمن هذا المقال شرحاً مفصلاً لجميع جوانب هذا الموضوع.

انطلاق الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري من منصة إحسان

تعلن منصة إحسان في المملكة العربية السعودية عن انطلاق الحملة الوطنية الرابعة لعمل الخير وتشجيع المواطنين على تقديم التبرعات والمشاركة في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلقت هذه الحملة في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، الموافق 15 مارس 2024.

متطلبات الحصول على دعم منصة إحسان لعام 1445

تضمنت الشروط الخاصة بالحصول على دعم منصة إحسان ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً داخل الأراضي السعودية

يجب أن يكون للمتقدم رقم هاتف سعودي

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة إحسان أو الضمان الاجتماعي

يذكر أنه يجب أن تكون جميع البيانات والوثائق المقدمة لاستحقاق الدعم سليمة.

كيفية التبرع بالحملة الوطنية الرابعة عبر منصة إحسان

يظهر الكثير من المواطنين السعوديين اهتماماً بالعمل الخيري، وقد تم إطلاق الحملة الوطنية الرابعة بمنصة إحسان وذلك بمناسبة شهر رمضان، الذي يعتبر فرصة مهمة للكثيرين للمساهمة بالصدقات والتبرعات عبر المنصة، وللتبرع عبر منصة إحسان، يتوجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان انتقل إلى قسم حملات التبرع الموجود على المنصة واختر نوع الحملة التي ترغب في التبرع لها اختر نوع الحملة المطلوب التبرع له واملأ البيانات المطلوبة بدقة اتبع التعليمات لتحديد مبلغ التبرع ووسيلة الدفع المفضلة

يتبقى عليك الآن تأكيد عملية التبرع ليتم إرسالها.