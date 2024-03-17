هيص ياعم هتاخد 1000 جنيه.. الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2024 من القوى العاملة.. فرصة العمر!!

للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي لعام 2024، يعمل العديد من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية على البحث المستمر و يقومون بذلك لمعرفة كيفية الاستعلام عن هذه المنحة التي من المقرر صرفها خلال الأيام القليلة القادمة من قبل وزارة القوى العاملة، فقد قامت الوزارة بطرح رابط موقعها الرسمي لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن أهليتهم للحصول على المنحة باستخدام الرقم القومي.

منحة العمالة غير المنتظمة 2024

تهتم الحكومة المصرية بتوفير الدعم المالي للفئات المحدودة الدخل، وقد قامت وزارة القوى العاملة بتخصيص مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة تعاني من عدم وجود مصدر دخل ثابت و يتم صرف هذه المنحة على دفعتين خلال شهرين متتاليين، شريطة أن تتوافر جميع الشروط المحددة من قبل الوزارة.

وقد كشفت الوزارة عن الفئات المستحقة للحصول على هذه المنحة وتشمل الأشخاص الذين لا يمتلكون عمل حر، والعمال الحرفيين الذين لا يمتلكون دخل ثابت، بالإضافة إلى المواطنين الذين يعملون في مجال الترحيل.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2024

للوصول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة والاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يمكن اتباع الخطوات التالية: