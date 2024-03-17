القطها.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة المسلسلات التاريخية “مُدبلجة”

بمجرد إعلان الفجر الجزائرية عن نقلها مسلسل صلاح الدين الأيوبي والجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان، نجد عشاق ومتابعي تلك المسلسلات يتساءلون عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك لمتابعة المسلسل أسبوعيًا ومشاهدة الحلقات الجديدة منه أول بأول، ونوضح لكم التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية وطريقة الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

محبي مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي وهذه النوعية من المسلسلات يهتمون بمعرفة الفجر الجزائرية، وذلك للتثبيت على الجهاز، سواء على النايل سات أو عرب سات، من أجل فتح القناة في المواعيد أسبوعيًا الخاصة بالمسلسلات ومتابعة الحلقات الجديدة أول بأول وفي العرض الأول وليس في الإعادة، وإن كنتم في أي مكان يمكن تثبيت تردد القناة من الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

استقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الرمز على مدار 5000.

تصحيح الخطأ: 6/5.

استقطاب: عمودي.

خطوات تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية

في حالة رغبتك في متابعة أي مسلسلات تركية مترجمة، وخصوصًا من النوع التاريخي مثل مسلسل قيامة عثمان أو مسلسل صلاح الدين الأيوبي، عليك أن تثبيت قناة الفجر الجزائرية على الجهاز، حيث خطوات التنزيل تتلخص في التالي: