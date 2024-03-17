عاجل.. صرف 1000 ريال لمستفيد الضمان الاجتماعي و500 للتابع

أعلن حساب وكالة تعليق الدراسة عن قرار خادم الحرمين الشريفين بصرف 1500 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بواقع ألف ريال للعائل ونصفهم للتابع، وذلك كمعونة للأفراد بمناسبة شهر رمضان المبارك، على أن يتم صرف المعونة بشكل فوري دون الانتظار إلى موعد صرف راتب الضمان في الأول من كل شهر ميلادي.

صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بتخصيص أكثر من 3 مليارات ريال كمعونات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، حيث سيتلقى كل عائلة مسجلة في الضمان مبلغ 1000 ريال، بينما سيحصل التابع على 500 ريال؛ من المتوقع أن تُحوَّل هذه المساعدات المالية مباشرة إلى حسابات المستفيدين في البنوك خلال الساعات القادمة.

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية برنامجًا تم وضعه استنادًا إلى التشريعات الخاصة به، بهدف تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الفقراء المستحقين للزكاة؛ يتضمن هذا البرنامج دعمًا نقديًا وبرامج للتأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل الملائمة، بهدف تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهؤلاء المستفيدين.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الآن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بسهولة وبشكل إلكتروني، وفيما يلي الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للقيام بذلك: