الغرامة ستصلك علي الهاتف.. طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية مديرية المرور العامة العراقية 2024

قامت الحكومة العراقية بالتعاون مع مديرية الأمن العامة بتوفير خدمة الاستعلام عن الغرامات المالية المسجلة نتيجة ارتكاب مخالفات على الطرق العامة، وهذا يتم عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع إدارة المرور المخصص واتباع خطوات الاستعلام، بهدف تسهيل الوصول إلى المواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازم للتحقق، ويهتم الكثيرون في العراق بمعرفة طريقة دفع الغرامات المرورية لدى إدارة المرور العامة، بالإضافة إلى معرفة قيمتها المالية، استخدمت وزارة الداخلية التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الهام للمواطنين والمقيمين من أجل توفير الوقت والجهد، وخاصة بعد إطلاق تطبيق المرور، يمكن تحميله على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد أو الأيفون، ويتيح للمستخدمين الحصول على كافة التفاصيل في وقت قصير وبشكل مجاني، مع اختيار طريقة الدفع الملائمة والمزيد من المعلومات.

طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية مديرية المرور العامة العراقية 2024

أصبحت طريقة معرفة الغرامات المرورية عبر موقع الإنترنت الخاص بالمديرية العامة للمرور سهلة للغاية، ويتحفز الجميع على دفع تلك الغرامات لتجنب توقيع العقوبة عليهم، ويمكن الاستعلام عن قيمة الغرامات المترتبة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية عليك الدخول علي الرابط الرسمي أور.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من بين الخدمات التي يمكن الوصول إليها، يمكنك اختيار خدمة البحث عن الغرامات المرورية.

ضع الرقم المراد لوحة السيارة في الفراغ المناسب.

ثم النقر علي خانة “بحث”.

سيتم عرض جميع التفاصيل على الموقع بعد بضع دقائق.

مع بيان القيمة المالية مستحقة الدفع.

يمكنك تسوية الدفع عن طريق اختيار الوسيلة المناسبة لك وإدخال بيانات حسابك المصرفي.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني

إحدى أحدث الأنظمة التابعة لمديرية المرور العراقي هو نظام الرقم الألماني الذي يتضمن شريحة ذكية متصلة بأجهزة الرادار في جميع الطرق الداخلية والطرق السريعة، تعمل الرقاقة على منع سرقة رقم السيارة ويمكن معرفة الغرامات المتعلقة بهذا النظام الجديد عن طريق اتباع الخطوات التي تم ذكرها.

في البداية عليك الدخول علي المنصة الرقمية لمديرية المرور العامة.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم إدخال رقم السيارة الألماني في الخانات المخصصة له.

تحميل الضغط على الخدمات الخاصة، بما في ذلك “التحقق من البيانات”.

ستظهر قيمة المخالفات المالية التي تم تقديرها خلال لحظات.

ثم تحديد طريقة دفع إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مكتب المرور.

ثم إدخال معلومات وسيلة الدفع التي قمت باختيارها وسيتم خصم المبلغ فوراً.

يمكن طباعة إيصال الدفع.

خدمات موقع مديرية المرور العامة أور

يمكن تنفيذ خدمات مميزة من خلال موقع المديرية العامة للمرور العراقي، ومن بين هذه الخدمات الهامة التي يمكن الاستفادة منها تتضمن:

القدرة على الاستعلام عن مخالفات المرور.

سداد الغرامات الخاصة بالمخالفات.

الاستعلام عن اللوحات المعدنية الجديدة.

القدرة على الاستعلام عن اللوحات المسجلة في إقليم كردستان.

توفير خيارات متعددة لدفع الغرامات وفقًا لتفضيلاتك، سواء عن طريق الدفع الإلكتروني أو عبر إحدى البنوك المعتمدة.

قيمة المخالفات المرورية في العراق 2024

حددت مديرية المرور العامة بعض الرسوم المالية التي يجب دفعها كعقوبة عند ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق العراقية. تختلف قيمة الرسوم حسب نوع المخالفة والفئة التي ينتمي إليها المخالف في جدول المخالفات المرورية، وهذا يثير تساؤلات العديد من الأشخاص والتي صنفت كالتالي