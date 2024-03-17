“فرصة ذهبية لتحقيق حلمك”.. رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024

يبحث الكثير عن رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024، ومع بداية شهر رمضان المبارك، تشهد العديد من البرامج والمسابقات الأدبية والدينية زيادة في الظهور على شاشات التلفزيون للمشاهدين في الوطن العربي، وتعتبر هذه المسابقات فرصة للمشاركين للفوز بجوائز قيمة ولزيادة الوعي الثقافي، ومن بين هذه المسابقات، تبرز مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 حيث إنها تهدف إلى النهوض باللغة العربية بجميع البلاد، لذلك دعونا نتعرف على طريقة الاشتراك بها والشروط الواجب توافرها لدى المتقدم للمسابقة من خلال هذا المقال.

رابط الاشتراك في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى صفحة الاشتراك في المسابقة من هنا.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول والظاهرة في القائمة الرئيسية.

يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة وتشمل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يجب تحديد الفئة المراد المشاركة بها.

يجب كتابة كافة البيانات الشخصية الموجودة في نموذج التسجيل بشكل صحيح ودقيق.

وأخيرا يجب الضغط على خانة التسجيل.

شروط الاشتراك في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024

يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط في المتسابق في مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024 وهي كالتالي:

يجب أن تتراوح مدة العمل الذي يتم تقديمه للمسابقة بين عام واحد على الأقل و5 أعوام على الأكثر.

وأيضا المبادرة المقدمة لا يكون تم تقديمها لأي جوائز سابقة في نفس العام.

يجب ألا تكون المبادرة المقدمة عمل جامعي حصل صاحبه على شهادة علمية.

بالإضافة إلى ذلك يجب الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالنموذج الخاص بالاشتراك ويجب أن تكون الإجابات صحيحة.

يلزم توفير جميع الأوراق المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العمل المقدم لا يكون صاحبه قد فاز من خلاله بأي جائزة مسبقا لنفس العام.

موعد انتهاء مسابقة محمد بن الراشد الرمضانية 2024

بدأ التسجيل في مسابقة محمد بن راشد المتعلقة باللغة العربية في 15 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر حتى 29 مارس 2024. ينتهي التسجيل خلال 12 يومًا، والفائزون سيحصلون على جوائز قيمة.