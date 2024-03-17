خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسر والشروط المطلوبة بعد التحديثات 2024

التسجيل في منفعة دخل الأسر إحدى الخِدْمَات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وتمنح هذه المنفعة إلى المواطنين الأقل دخلا بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم، ويعتمد دعم هذه المنفعة على آليات متعددة من أبرزها عدد أفراد الأسرة وقدرتهم على الكسب وقيمة دخل كل فرد من أفراد الأسرة، كما يقدم صندوق الحماية الاجتماعية عدة منح أخري مثل (منفعة الطفولة، منفعة كبار السن، منفعة الأيتام والأرامل، منفعة ذوي الإعاقة) فضلًا عن منفعة دعم دخل الأسر.

التسجيل في منفعة دخل الأسر عمان 2024

يعتمد الكثير من المواطنين على مبلغ منفعة دخل الأسرة التي تمنح المواطنين المستفيدين دعمًا ماديًا يصرف وفقًا إلى ضوابط أعددتها الحكومة العمانية، وتسهيلًا على المواطنين مكنتهم من التسجيل في منفعة دخل الأسرة إلكترونيًا وفقًا إلى عدة جاءت كالتالي:

الدخول على صندوق الحماية الاجتماعية.

التوجه إلى القائمة الرئيسية.

الدخول على منفعة دخل الأسرة.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

إضافة البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منفعة دخل الأسرة

كشف موقع صندوق الحماية الاجتماعية في عمان على موقعة الإلكتروني الأوراق المطلوبة للتقديم في منفعة دخل الأسرة، التي تضمنت كل من التالي:

بطاقة إقامة سارية المفعول.

رَقْم هاتف مسجل في الأحوال المدنية.

حساب بنكي مفعل.

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة

يصرف للمستفيدين من منفعة دخل الأسرة مبلغ مالي يصرف شهريًا يتم تحديده بناء على عدة شروط جاءت كالتالي: