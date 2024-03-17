هام.. التربية الوطنية تُعلن عطلة الربيع في الجزائر لطلاب وأساتذة المدارس وفقًا لرزنامة العطل المدرسية 2024

نشرت التربية الوطنية الجزائرية الرزنامة الخاص بالعطل المدرسية لجميع طلاب وطالبات المدارس وكذلك أساتذة تِلك المدارس، وقد تم تحديد داخل الرزنامة عطلة الربيع في الجزائر وجميع العطل، سواء الصيفية أو الشتوية أو عطلة الخريف أيضًا، ونوضح لكم البيان الرسمي للإجازة وما عدد أيام عُطلة الربيع المُقبلة.

موعد عطلة الربيع بالمدارس

تم تحديد العطل المدرسية للعام 2023-2024 من قِبل التربية الوطنية الجزائرية، وبموجب القانون ، فسوف تنطلق عطلة الربيع في جميع المدارس الجزائرية بعد أيام قليلة من الآن، حيث حدد البيان الرسمي الصادر عن التربية الوطنية أن إجازة الربيع ستبدأ وتنتهي في هذا الموعد:

بداية العطلة مساء الخميس 21 مارس 2024 القادم.

نهاية العطلة والعودة للدوم صباح الأحد 7 أفريل 2024 بالصباح.

عدد أيام عطلة الربيع في الجزائر

يحصل الطلاب على أربع إجازات رسمية في العام الدراسي، وقامت التربية الوطنية الجزائرية في بداية العام الدراسي 2023-2024 بتحديد قائمة الإجازات، بداية بعطلة الخريف والشتاء والربيع، ثم عُطلة الصيف، ومن المفترض أن تكون الإجازة 16 يوم متواصلين في جميع المناطق، وذلك لكلًا من الطلاب والأساتذة.

عطلة الصيف للطلاب والأساتذة

وبعد عطلة الربيع في الجزائر وفقًا لبيان التربية الوطنية، فإنع ينتظر الطلاب عطلة الصيف وهي العطلة الأخيرة في العام الدراسي، ومن المفترض أن تلك الإجازة تكون في الموعد التالي: