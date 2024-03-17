السجن سنة وإلغاء البطاقة.. عقوبة بيع الخبز المدعم بالاتفاق بين المواطن وصاحب المخبز .. وأهم الأسباب التي تؤدي الى إلغاء الدعم ووقف التموين

وقد قامت وزارة التموين بشن حملات رقابية للتأكد من الصرف المواطنين العيش المدعم من المخابز على البطاقات التموينية الخاصة بهم وقد شددت على أنه في حالة وجود اي تلاعب او اتفاق بين صاحب البطاقة وصاحب المخبز على بيع الخبز المدعم بسعر العيش الحر سوف يتم الغاء البطاقة ووقف الدعم وقد يتعرض صاحبها الى العقوبه وذلك حيث أنه يخالف غرض الدولة في توصيل الدعم لمستحقيه وأن الدولة تتحمل اعباء كثيرة من اجل توفير نفقات الخبز المدعم على بطاقة التموين مع السلع التموينية.

عقوبة بيع الخبز المدعم بالاتفاق بين المواطن وصاحب المخبز

ووفقاً لقرارات وزارة التموين أنه تم فرض عقوبات مشددة على كل من يتلاعب بمنظومة الدعم التي قد تضر بالمواطنين المحتاجين الى السلع التموينية والخبز المدعم وذلك حيث انه في حاله وجود اتفاق بين المواطنين وأصحاب المخابز على بيع حصصهم من الخبز المدعم بنفس سعر الخبز الحر يتعرض الشخص صاحب البطاقة التموينية للعقوبة الحبس سنة وإلغاء بطاقة التموين، كما تم فرض عقوبة الغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسون ألف جنيه وحبس من عام إلى ٥ أعوام على كل من يقوم بالامتناع عن صرف المقرر التموني وبيعه بأسعار الأسواق التجارية، كما يتعرض أصحاب المخابز في حالة المخالفة أيضا للدفع الغرامات المالية وإغلاق المخبز.

أسباب إلغاء البطاقة التموينية ووقف صرف الخبز المدعم

وقد وضعت وزارة التموين ضوابط يجب توافرها حتى يكون للمواطن الحق فى الحصول على دعم السلع التموينية والخبز وفي حالة تخلف أحد الشروط أو بعضها يتم الغاء البطاقة ووقف الدعم على الخبز وهذه أهم أسباب وقف الدعم وإلغاء بطاقة التموين: