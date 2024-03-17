خطوات التسجيل في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر مسابقة رمضان محمد بن راشد واحدة من أهم المسابقات التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان المبارك في الوطن العربي، حيث شهدت إقبالا كبيرا من قبل عشاق اللغة العربية في جميع أنحاء العالم، تعقد المسابقة في شهر رمضان الكريم تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وتهدف إلى تعزيز القراءة بين المواطنين وتشجيعهم على البحث عن الإجابات الصحيحة، وتعزيز لغة القرآن الكريم، كما تنظم المسابقة بانتظام خلال شهر رمضان، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم تفاصيل المسابقة، لذا يرجي متابعتنا.

خطوات التسجيل في مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024

على مدى خمس سنوات، كان حاكم دبي يعتاد تنظيم مسابقة رمضانية سنوية تختلف في مضمونها وأسئلتها، وشملت المسابقة الأولى موضوع اللغة العربية الخالدة، في حين كانت المسابقة الثانية كانت عن نبي السلام، الفقرة الثالثة تتحدث عن حكم وأحكام، والمسابقة الرابعة تتعلق عن أصحابي كالنجوم، ونحن الآن في العام الخامس على التوالي باسم “سور وآيات” يمكنك الانضمام إلى المسابقة من خلال التالي:

في البداية عليك الدخول علي موقع مكتبة محمد بن راشد.

ثم استخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك لتسجيل الدخول.

ثم النقر علي خانة ” تسجيل دخول”.

ثم تحديد الفئة المراد الانضمام إليها.

ثم إدخال جميع المعلومات الشخصية في النموذج المعروض أمامك.

ثم النقر علي خانة ” التسجيل”.

شروط مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024

أعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مسابقة رمضانية بعنوان “سور وآيات”، تهدف إلى تعزيز القراءة في مختلف المجالات، وبخاصة في سور وآيات القرآن الكريم وفهم معانيها، بالإضافة إلى اسئلة أخرى حول الشعر النبطي، يتميز بسهولته وانتشاره بين الناس، كما تقدم جوائز المسابقة بقيمة مليون درهم للعشرة الأوائل، لذلك تم وضع عدة شروط للمشاركة في المسابقة، تتضمن ما يلي: