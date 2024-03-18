شاهد أغاني لولو يا لولو على قناة وناسة الجديد على النايل سات وسلي أطفالك في رمضان

تعد قنوات الأطفال مصدر بحث الأمهات لكي يسلون أطفالهم، ثم أن أغلبهن يبحثن على قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف، وعلى رأس هذه القنوات قناة وناسه للأطفال، التي تبث قيم جميلة في نفوس الأطفال من خلال أغاني بسيطة، فهي تعمل على تقديم القيم للأطفال في شكل بسيط ليكون أكثر قابلية لها.

وعبر الأسطر التالية نحدثكم عن قناة وناسة، عن ترددها وما تقدمه وطريقة ضبط تردد القناة على التلفاز.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يمكن لمتابعي قناة وناسة مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

التردد: 11470.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: SD.

كما يمكن أيضا متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات على التردد التالي:

التردد: 11270.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: HD.

طريق ضبط تردد قناة وناسة على التلفاز

تعد من أبسط الأمور ضبط قناة وناسة على التلفاز، والتي يمكنك فعله عن طريق التالي:

الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد. اختر إدارة القنوات. اضغط على الضبط اليدوي للقنوات. أدخل التردد المذكور أعلاه على حسب نوع القمر. يجب أن تدخل التردد، ومعامل التصحيح، ومعدل الترميز، والاستقطاب كل في مكانه الصحيح. اضغط على بحث وانتظر قليلًا. يتم تحميل قناة وناسة على التلفاز، كما يمكنك متابع القناة مباشرة بعد ذلك بالضغط على حفظ والخروج من الإعدادات.

أغاني قناة وناسة كاملة

تمتاز قناة وناسة بمجموعة كبيرة من الأغاني الهادفة والتي منها التالي: