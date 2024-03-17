عاجل.. إتاحة استعلام مسابقة معلم مساعد فصل عبر jobs.caoa.gov.eg “شوف اسمك فيهم ولا هتحاول تاني”

أعلن منذ دقائق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة استعلام مسابقة معلم مساعد فصل في ثمانية من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث الاستعلام بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية على شبكة الإنترنت، ونوضح لكم رابط الاستعلام ومن هي المحافظات التي مُتاح الاستعلام بها، فضلًا تابعوا معنا.

استعلام مسابقة معلم مساعد فصل

أتاح المركزي للتنظيم والإدارة منذ قليل للمتقدمين في ثمانية محافظات مصرية الاستعلام عن المسابقة الخاصة بمعلم مساعد فصل، حيث الاستعلام للمتقدمين من محافظة ( سوهاج – أسيوط – المنيا – الغربية – البحيرة – الدقهلية – القليوبية – المنوفية)، علمًا بأن الاستعلام يأتي بالخطوات التالية:

على المتقدم أن يتوجه إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية المتاح على شبكة الإنترنت.

المتاح على شبكة الإنترنت. اختر من أعلى قائمة “استعلام”.

أضف الرقم القومي الخاص بك في خانته المُحددة.

أضف أيضًا رقم التقديم.

انقر بعد ذلك على “استعلام”.

إن كنت من المقبولين، سيتم تحديد موعد لأداء الاختبار، بينما في حالة إن كنت من الغير مقبولين، فسوف يظهر لك رسالة حاول مرة أخرى.

الامتحان الإلكتروني لمتقدمي مسابقة معلم مساعد فصل

وضحنا لكم بالأعلى رابط استعلام مسابقة معلم مساعد فصل، وطريقة عمل الاستعلام أيضًا، وبالنسبة للامتحان لمن تحدد لهم موعد الامتحان، فمن المفترض أن يكون في الفترة ما بين يوم 3 أبريل القادم وإلى يوم الأول من مايو.

بينما من أول غدًا 18 مارس وإلى الثاني من أبريل ستُعقد الامتحانات للمحافظات بورسعيد، السويس، الجيزة، الإسماعيلية، بني سويف، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة.