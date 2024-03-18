هنا .. الاستعلام عن وظائف البريد المصري إليك رابط وموعد الاستعلام عن النتيجة

أعلن البريد المصري منذ فترة عن حاجته لوظائف في مختلف التخصصات، وتم التقديم على الوظائف المطلوبة خلال الشهر الماضي، على أن يتم بعد ذلك فرز الأوراق وإعلان المقبولين من نتيجة عملية الفرز، حيث حدد لذلك مدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى 45 يومًا، كما يمكن للمتقدمين الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة المسابقة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن الوظائف وموعد الإعلان عنها.

كيفية الاستعلام عن وظائف البريد المصري

استعلم عن وظائف البريد المصري بمجرد الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على ب وابة الوظائف الحكومية. كتابة الوظيفة التي تريد الاستعلام عنها. كتابة البيانات المطلوبة نحو رَقَم البطاقة ورقم التقدم. الضغط على استعلام في حالة القبول، سيحدد موعد من أجل عمل الاختبار في الجهاز المركزي. في حالة عدم ظهور النتيجة، ستظهر رسالة حاور في وقت لاحق أو مرة أخرى.

ما هي وظائف مسابقة البريد المصري؟

أعلن البريد المصري عن حاجته إلى تعيين وظائف في مختلف المجالات، حيث تشتمل الوظائف على التالي:

مهندس كهرباء.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة البريد المصري

تم الإعلان من قبل عن خطوات التقديم على مسابقة وظائف البريد المصري والموعد المتوقع إعلان النتيجة فيه، حيث انه تم التصريح باستمرار فرز المتقدمين إلى مسابقة وظائف البريد المصري في مختلف التخصصات، وستُعلن النتيجة بين 10 و45 يومًا كحد أقصى أول شهر أبريل.