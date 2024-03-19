تقديم المدارس الرسمية الدولية 2025 لرياض الأطفال || إليك رابط وموعد وشروط ومستندات التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2025، كما أتاحت الوزارة الدخول على رابط التقديم لملئ استمارة التقديم إلكترونيًا وإصحابها في المقابلة الشخصية، وفي إطار ذلك وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لإلحاق الطالب في المدارس الدولية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل التقديم في المدارس الدولية رياض أطفال.

رابط تقديم المدارس الرسمية الدولية 2025

يمكن التقديم في المدارس الدولية عن طريق الدخول على استمارة الالتحاق من خلال QR Code كما هم موضح بالصورة واتباع الخطوات التالية:

الدخول على نموذج التقديم من خلال QR Code.

سيفتح التطبيق تلقائيًا رابطًا للوصول إلى صفحة شروط الالتحاق.

قم بملء استمارة التقديم بالبينات المطلوبة.

شروط الالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط لقبول الأطفال في المستوى الأول (FS1) لدى المدارس الدولية، والتي تتمثل في التالي:

سن الطفل لا يقل عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يوم في 1 أكتوبر من العام الحالي 2024.

يشترط أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة والتي يتم فيها الاختبارات التالية: (المظهر الشخصي- السلوك- مهارات الرياضيات- مبادئ معرفية- المهارات الحركية -مهارات التفكير).

موعد التقديم للمدارس الدولية الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث سيبدأ التقديم من الأحد الموافق 10 مارس 2024 على أن يتم غلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الدولية

تقدم المستندات عن قَبُول الطالب في الموعد المحدد للمقابلة، والتي تشتمل على التالي: