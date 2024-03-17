“ظهرت اخيراً” ..الاستعلام عن اسماء الرعايةالاجتماعية2024الوجبة السابعة .. اعرف الشروط والحق سجل في الوجبة الاخيرة

يسعى عدد كبير من المتقدمين بطلب الانضمام الى دعم الرعاية الاجتماعية معرفة نتيجة طلبهم وهل تم قبولهم في الدعم الذي يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، خاصةً في ظل استمرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في فتح باب التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين الذين ينطبق عليها شروط التسجيل في الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع فئات المحتاجين من الشعب العراقي حيث تقدم لهم الدعم المادي والصحي والغذائي في صورة وجبات سواء الوجبة الخامسة أو السابعة او التاسعة وسوف نوضح اليكم اليوم كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية ومعرفة الأسماء المقبولة والتسجيل في الوجبات من الموقع الرسمي .

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

ومن جانبها وزارة العمل صرحت انه قد تم الإعلان عن بعض اسماء المستفيدين من وجبات الرعاية الاجتماعية وبالفعل ينظر في الفترة الحالية في الطلبات المقدمة ويتم فرزها لقبول أعداد جديدة في دعم الوجبة السابعة، كما يمكن التسجيل جميع المواطنين المتفق عليهم شروط الحصول على الدعم، وسوف ويمكنكم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال منصة مظلمتي وذلك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيادة موقع مظلتي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ادخل على قسم اسماء الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك سواء بيانات شخصية أو رقم الطلب.

اختر الوجبة السابعة أو الوجبة التي قدم الطلب عليها.

اضغط استعلام سوف يتم عرض الأسماء المقبولين قم بطباعتها في حالة وجود اسمك ضمن المقبولين .

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

وقد وضعت الوزارة شروط من أجل الحصول على الدعم، يجب على مقدم طلب الرعاية الاجتماعية أن يتأكد من توفرها فيه والا لن يتم الالتفات لطلبة حيث أن الوزارة لا تقبل الطلبات إلا بعد التأكد من صحة البيانات و انطباق الشروط على صاحبة وسوف نوضح أهم الشروط فيما يلي: