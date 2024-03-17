عاجل.. الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية أسماء جديده من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2024

في إطار سعي الحكومة العراقية بتقديم الدعم المستمر لمواطنيها،قامت بتقديم برنامج الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والمواطنات العراقيين من جميع الفئات الاجتماعية والظروف المختلفة، وتشمل هذه الرعاية الخدمات العائلية وتطوير المجتمع، العدالة، الرفاهية العامة، وكبار السن، والأطفال، أوضحت الوزارة عبر حسابها على أن تأخر ظهور النتيجة وقدمت اعتذارا للمواطنين عن هذا التأخير، كما أعلنت عن موعد الإعلان عن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 في العراق، وبدأ العديد من المواطنين في العراق في البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وسوف نتناول معكم اليوم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية أسماء جديده

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيانا ينفي جميع الادعاءات حول إلغاء الوجبة السابعة، بل أنها في طور التحضير وسيتم إطلاقها قريبًا خلال شهر رمضان المبارك على الأكثر، كما وضحت أن الوجبة السابعة ليست النهائية، بل هناك الوجبة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر القادمة في عام 2024، كل وجبة تتضمن لا يقل عن 60 ألف شخص، ويمكنكم زيارة موقع منصة “مظلتي” الرسمي لمتابعة آخر الأخبار، ويمكن البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر الصفحة الرسمية على منصة “مظلتي” التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية، عن طريق اتباع الخطوات التالية

في البداية، عليك الدخول علي منصة “مظلتي” التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية.

ثم النقر علي خانة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة.

ثم تحديد اسم المحافظة أولاً.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة تحميل.

ثم عرض الوجبة السابعة.

شروط التقديم في دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يوجد العديد من العراقيين الذين يرغبون في معرفة كافة الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الإلزامي في الدورة القادمة. ولهذا السبب، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوضيح هذه الشروط والأحكام الضرورية كما يلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون من جنسية عراقية ويقيم إقامة دائمة في العراق.

تتراوح الأعمار بين 15 و 55 سنة للإناث.

يتراوح العمر للرجال من 18 إلى 60 عام

بعد تقديم الهوية الوطنية العراقية وتأكيد الدخل الشهري، يمكن الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية.

ضمان توفير الوثائق اللازمة لإثبات الإقامة الدائمة في العراق.

الوثائق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال تقديم طلب مع الوثائق اللازمة.

تأييد سكن.

تعتبر بطاقة الهوية المدنية الخاصة برب الأسرة وأفرادها مع صورة حديثة.

ترفق مع الوثائق المدعومة السابقة الوثائق التالية: