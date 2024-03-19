“الإجازة كام يوم؟“ موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر للطلاب حسب وزارة التربية والتعليم
عطلة الربيع
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر عن موعد عطلة الربيع والتي يترقبها عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية وذلك من أجل الراحة من أجواء الامتحانات والضغط الدراسي، كما أن جميع الطلاب تحب العطل من أجل التنزه مع الأصدقاء والعائلة وقضاء وقت من المرح وممارسة الهوايات التي يفضلونها، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا جميع التفاصيل حول الإجازات الدراسية داخل الدولة.
عطلة الربيع
يجب العلم أن وفقا لآلية التعليم الجديدة داخل دولة الجزائر يتم إعطاء للطلاب عطلة والتي تصل مدتها حتى 18 يوم ما بين الفصول الدراسية الثلاثة وذلك حتى يتم اعطائهم عطلة الصيف والتي تعتبر من أكبر العطلات التي يحصل عليها الطلاب من حيث المدة، الجدير بالذكر أن تلك العطلة يتم اتخاذها للطلاب والعاملين في القطاعات التعليمية المختلفة وهي من الإجازات مدفوعة الأخر ويتم اتخاذها عقب الانتهاء من الاختبارات المقررة وذلك من أجل أن يستعيد الطلاب نشاطهم وعقلهم من أجل استقبال الفصل الدراسي الجديد.
موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر بدء إجازة الربيع بداية من يوم 21 من شهر مارس 2024 وتستمر حتى يوم 7 من شهر أبريل 2024، والجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة من الإجازات الأخرى التي يحصل عليها الطلاب وهي:
- عطلة الخريف والتي تبدأ من يوم 21 من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 18 يوم لتنتهي يوم 7 من شهر نوفمبر.
- العطلة الصيفية والتي تعتبر من أكبر العطلات التي يحصل عليها كل من الطالب والمعلم وذلك لأنها تبدأ يوم 4 من شهر يوليو وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد.
- عطلة الشتاء وهي تبدأ من يوم 21 من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم 6 من شهر يناير.