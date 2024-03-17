انطلاق حملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد يوم الاثنين المقبل

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل العراقية عن بدء حملة “العراق هويتي” في جميع مكاتب الأحوال المدنية في بغداد يوم غد الاثنين الموافق 18 مارس 2024، وذلك بعد نجاح البداية التجريبية في دوائر الأحوال المدنية في الأعظمية والرصافة، وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تم تدشينها بهدف تسجيل جميع المواطنين العراقيين وتوفير بطاقات هوية موحدة مجانا، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا

انطلاق حملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد

أكدت الهيئة الاجتماعية أن حملة “هويتي” في العراق ستبدأ يوم الاثنين القادم في جميع مكاتب الأحوال المدنية في محافظة بغداد، لجميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية الذين لم يحصلوا على بطاقات الهوية الوطنية الموحدة، ذكرت علي أنه تم تحديد أيام الاثنين، الأربعاء، والخميس لفترة المراجعة من الساعة الواحدة عشرة ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء.

شددت هيئة الحماية الاجتماعية على جميع المستفيدين من الحملة على ضرورة متابعة هواتفهم لمعرفة تفاصيل الرسائل النصية التي تصلهم، وزيارة صفحة الهيئة على موقع فيسبوك للتأكد من مواعيد زيارة أقسام الهيئة الستة في بغداد لاستلام استمارة الحاسبة، وذلك بهدف إكمال الإجراءات اللازمة لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وضمان تسهيل الإجراءات للمستفيدين. مواعيد إصدار البطاقة الوطنية الموحدة صرحت الهيئة في بيان أن إطلاق حملة “العراق هويتي” سيتم في جميع دوائر الأحوال المدنية في بغداد لجميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية من سكان محافظة بغداد الذين لم يحصلوا على البطاقات الوطنية الموحدة وذلك يوم الاثنين كما أشارت إلى أن أيام (الاثنين، الأربعاء، الخميس) ومن الساعة (12 ظهراً وحتى 5 عصراً) هي مخصصة للمراجعة، وشددت على ضرورة متابعة المشاركين في الحملة هواتفهم لمعرفة تفاصيل الرسائل النصية التي تصلهم.

الفئات المستفيدة من حملة العراق هويتي

أعلنت الوزارة عن الفئات التي ستستفيد من حملة “العراق هويتي” على النحو التالي: