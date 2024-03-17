انطلاق حملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد يوم الاثنين المقبل
حملة العراق هويتي
أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل العراقية عن بدء حملة “العراق هويتي” في جميع مكاتب الأحوال المدنية في بغداد يوم غد الاثنين الموافق 18 مارس 2024، وذلك بعد نجاح البداية التجريبية في دوائر الأحوال المدنية في الأعظمية والرصافة، وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة تم تدشينها بهدف تسجيل جميع المواطنين العراقيين وتوفير بطاقات هوية موحدة مجانا، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا
انطلاق حملة العراق هويتي في جميع دوائر أحوال بغداد
أكدت الهيئة الاجتماعية أن حملة “هويتي” في العراق ستبدأ يوم الاثنين القادم في جميع مكاتب الأحوال المدنية في محافظة بغداد، لجميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية الذين لم يحصلوا على بطاقات الهوية الوطنية الموحدة، ذكرت علي أنه تم تحديد أيام الاثنين، الأربعاء، والخميس لفترة المراجعة من الساعة الواحدة عشرة ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء.
الفئات المستفيدة من حملة العراق هويتي
أعلنت الوزارة عن الفئات التي ستستفيد من حملة “العراق هويتي” على النحو التالي:
- إصدار بطاقات هوية وطنية جديدة مجانًا.
- تحديث بيانات المواطنين المسجلين بالفعل.
- تتضمن الحملة تسجيل جميع المواطنين العراقيين الذين لم يتم تسجيلهم سابقا.
- أشارت الوزارة إلى أن الوثائق المطلوبة للتسجيل تشمل البنود التالية ” أي وثيقة أخرى تثبت هوية الشخص، بطاقة هوية سارية المفعول (إن وجدت)، صورة شخصية حديثة