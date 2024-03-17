هنا كشوف المشمولين اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf استعلم عن كشوفات وزارة العمل

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf يبحث عنها الكثير من المواطنين العراقيين، حيث يتم تقديم هذا البرنامج من قبل الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود وتقديم دعم مادي لهم يساعدهم على شراء احتياجاتهم الأساسية، وفي السطور التالية نوافيكم بآخر التطورات عن كشوفات المستحقين للوجبة القادمة من هذا البرنامج

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر الموقع الرسمي حيث أن هناك تصريح من وزارة العمل باقتراب موعد الإعلان عن كشوف المشمولين، ويمكن الاستعلام عنهم بكل سهولة من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، وعبر اتباع هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق .

أو قم بزيارة منصة مظلتي.

ثم حدد أيقونة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدراج رقم الوجبة والدفعه.

ثم انقر على زر الاستعلام.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية.

وبعدها اضغط على زر البحث عن البيانات.

وفي النهاية ستظهر كافة الأسماء الفائزة بهذه الوجبة.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية مظلتي

تظهر الأسماء عبر منصة مظلتي الرسمية ولكن لا بد أن ينطبق على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العديد من الشروط التي حددتها وزارة العمل العراقية، وذلك من أجل تقديم هذه المساعدات المالية للفئات المستحقة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: