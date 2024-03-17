“شاهد المفاجآت” ضيوف رامز جاب من الآخر الحلقه 7 مفاجآت غير متوقعة على قناة MBC مصر

في انتظار برنامج رامز جلال 2024 الحلقة 7 رامز جاب من الأخر، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة مواعيد عرضه، يعد هذا البرنامج واحدًا من البرامج التلفزيونية التي استطاعت جذب جمهور كبير وتكوين قاعدة متابعين متميزة سواء في مصر والسعودية والوطن العربي، كما يُبث البرنامج على شاشة MBC مصر، وهي إحدى القنوات المفضلة لدى الجمهور المصري، حيث يتم عرضه عبر مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التركية والهندية.

من خلال هذا المقال، سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج المثير، بدءًا من مواعيده وصولًا إلى الجوانب المثيرة التي يقدمها للجمهور، فتابعونا للحصول على معلومات شيقة ومفصلة حول برنامج رامز جلال لعام 2024.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024

يتم عرض وإذاعة البرنامج في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر، أما عن توقيت السعودية الساعة 7:05 مساءً يومياً.

تردد قناة MBC مصر 2024

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500

12015 التردد

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر 2

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

11823 التردد

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

مع الصاروخين اللي مش عارفين نزلوا علينا منين😍🔥 باميلا الكيك و مرام علي في #رامز_جاب_من_الآخر pic.twitter.com/CL5JqGnpnL — Ramez Galal (@ramezgalal) March 16, 2024

حلقة الأمس رامز جاب من الأخر

في حلقة اليوم من برنامج “رامز جاب من الآخر”، تمت استضافة الفنانة اللبنانية باميلا الكيك والنجمة السورية مرام علي كضيوف، وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث الطريفة التي لا يمكن للجمهور أن يفوتها، حيث انطلقت الحلقة بدخول النجمتين مرام علي وباميلا الكيك إلى مدينة الملاهي، حيث بدأت مغامرتهما الشيقة في بيت الزواحف والكرات بأسلوب ممتع وطريف.

اما عن حلقة أول أمس من برنامج “رامز جاب من الآخر”، تم استضافة اللاعبين علي البليهي وفراس البريكان، وهما من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم، حيث شهدت الحلقة العديد من اللحظات المثيرة والمحادثات الشيقة حول مسيرتهما الكروية