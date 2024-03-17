ثبت الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على نايل سات وعرب سات

تتزايد عمليات البحث من قبل محبي مسلسل “قيامة عثمان” عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تسعى القناة جاهدةً لعرض المسلسل بأعلى جودة ممكنة؛ بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة بعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية بنفس الجودة العالية؛ يشهد المتابعون في كل حلقة تطورات مثيرة في القصة، تجسد فترة حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل وتأسيس الدولة العثمانية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يعتبر “قيامة عثمان” واحدًا من أبرز الأعمال التركية التي اجتاحت شاشات التلفزيون عالميًا، حيث تفاعلت معه الجماهير بشغف واسع. يأخذ المسلسل المشاهدين في رحلة عبر العصور إلى القرن الثالث عشر، ليروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل؛ يتألق النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت في دور عثمان، إليك تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات لتتمكن من مشاهدة المسلسل بجودة عالية وبكل سهولة:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

التردد: 12034.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات:

التردد: 11034.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض حلقات مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، عن تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المُقرر إعادة عرضها يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، الساعة الثانية عشر ظهرًا، فيما يتم عرض الحلقات مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى قنوات فضائية أُخرى، في يوم الخميس من كل أسبوع، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.