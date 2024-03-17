مسلسل دروب المرجلة علي قناة السعيدة في رمضان 2024 اعرف تردد القناة وموعد العرض

يعتبر تردد قناة السعيد الجديد 2024 محل بحث الكثير من المتابعين لقناة السعيد، حيث تعتر قناة السعيد قناة تلفزيونية مميزة يستمتع بها جميع المشاهدين وتستهوي انتباههم، تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج الفريدة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية، كما تقدم حلولا لعدد من المشكلات وتلبي احتياجات الناس للمحتوى الذي يزودهم بالمعرفة، وتهدف قناة السعيد إلى مواكبة عصرنا الحالي ودفع الناس نحو المستقبل، لذلك سنقدم لكم تردد قناة السعيدة اليمنية لتتمتعوا بالفوائد التي تقدمها هذه القناة المفيدة.

مسلسل دروب المرجلة علي قناة السعيدة

تستعد قناة السعيدة لعرض مسلسل درامي جديد بعنوان “دروب المرجلة” خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024م/1445هـ، بجودة عالية تصل إلى 4K، يتضمن المسلسل مجموعة من نجوم الفن، ومن بينهم

هديل مانع.

صالح العولقي.

زين العابدين إيلان.

أشواق علي.

نوال عاطف.

محمد الحرازي.

شروق محمد.

سمير قحطان.

زيدون العبيدي.

صلاح الوافي.

ومن إخراج الفنان وليد العلفي، يسلط المسلسل الضوء على التحديات التي يواجهها المسافرون في اليمن، مثل قطع الطرق والنهب، ويعرض قصة مؤثرة ومثيرة تعكس واقع الحياة في اليمن.

تردد قناة السعيد الجديد 2024

تعد قناة السعيدة واحدة من القنوات اليمنية المعروفة هناك، حيث تقدم مسابقة طائر السعيدة التي تعتبر من أهم المسابقات التي تعرض خلال شهر رمضان في اليمن، وتحظى هذه المسابقة بشهرة واسعة بين السكان في جميع أنحاء اليمن، إذ تتضمن أسئلة دينية وثقافية تقدم طوال الشهر الكريم، وهناك ترددين لقناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي العرب سات، ولذلك سنقدم لكم الترددين الخاصين بتلك القناة لكي تتمكنوا من مشاهدتها.

تردد قناة السعيد الجديد 2024 على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

تردد قناة السعيد الجديد على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12187.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

البرامج التي تعرض علي قناة السعيدة 2024

هناك العديد من البرامج تقوم قناة السعيدة بتقديمها على النحو الأتي:

يتم بث برنامج “النساء والسلام” كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتم بث برنامج “النساء والسلام” كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يعرض برنامج المستقبل كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

برنامج صدي الاسبوع يعرض كل يوم جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً.

برنامج التحدي والمواجهة يعرض يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءَا.

برنامج أحوال الرياضة يعرض كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساءًا.

الكاميرا في الريف يأتي يوم الجمعة في الساعة 9.30 مساءًا.

يتم عرض برنامج مشوارك خير بجانب أيضا البرنامج السياحي الاجتماعي الذي يسمي علي الطريق.

مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة 2024

تقدم قنا السعيدة يوميًا مجموعة من البرامج والفقرات الهادفة التي يترقبها قطاع واسع في اليمن والوطن العربي، ومن بين هذه البرامج، مسابقة “طائر السعيد” الذي يعرض على شاشة قناة السعيد في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليمن، ويعاد بثه في الساعة الثالثة والنصف صباحاً.