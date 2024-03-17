بسكوت العيد هش ومقرمش.. بااسهل وأسرع طريقة لتحضيره بسكويت هيشرفك والكل هيطلب طريقته منك
طريقة عمل بسكويت العيد فى البيت بخطوات بسيطة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ / 2022م، يسر موقع “نجوم مصرية” أن يقدم أسمى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وفي هذه المناسبة السعيدة، نود أن نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بطريقة تشبه تماماً البسكويت المباع في المحلات، بنكهته الهشة والخفيفة لذا، نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد السهل والخفيف، الذي يشبه تماماً بسكويت المحلات، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.
طريقة تحضير بسكويت العيد
تعتبر مخبوزات العيد من أبرز مظاهر الاحتفالات والتقاليد في العديد من البلدان، حيث تمنح الأجواء الاحتفالية لمائدة العيد لمسة من الفرح والدفء، ومن بين هذه المخبوزات، يحتل بسكويت العيد مكانة خاصة في قلوب الجميع، خاصة عندما يتم تحضيره في المنزل بحب وعناية، في هذا القسم، سنتعرف على أسهل الخطوات لتحضير بسكويت العيد في المنزل.
المكونات:
– 2 بيضة.
– نصف كيلو من الزبدة.
– 15 جرام من النشادر.
– كيلو من الدقيق.
– ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
– كوب إلا ربع من سكر البودرة.
– ملعقة صغيرة من الفانيليا.
الطريقة:
- في وعاء كبير، ضعي الزبدة والسكر وامزجيهما جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسا بعد ذلك، أضيفي البيض واخلطي المكونات جيدًا.
- أضيفي الفانيليا والنشادر إلى الخليط، وقومي بالتقليب جيدًا حتى تمتزج النكهات معا.
- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق ومسحوق البيكنج باودر معا ثم أضيفي هذا الخليط الجاف إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج، مع الخفق المستمر، حتى يتكون لديك عجينة طرية.
- شكلي العجينة إلى أصابع طويلة ووزعيها في صواني خبز مبطنة بورق الزبدة ثم ضعي الصواني في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 150 درجة مئوية، واخبزي البسكويت لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيا.
- بعد أن يبرد البسكويت تماما، قدميه لأفراد الأسرة والضيوف في وجبة الإفطار أو عند تناول الشاي في أجواء العيد، واستمتعي بالمذاق الرائع للبسكويت المنزلي الطازج بهذه الطريقة، لن تحتاجي لشراء البسكويت من الخارج، بل ستتمتعين بتحضيره في منزلك بكل سهولة وراحة.