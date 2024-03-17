بسكوت العيد هش ومقرمش.. بااسهل وأسرع طريقة لتحضيره بسكويت هيشرفك والكل هيطلب طريقته منك

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ / 2022م، يسر موقع “نجوم مصرية” أن يقدم أسمى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وفي هذه المناسبة السعيدة، نود أن نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بطريقة تشبه تماماً البسكويت المباع في المحلات، بنكهته الهشة والخفيفة لذا، نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد السهل والخفيف، الذي يشبه تماماً بسكويت المحلات، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة تحضير بسكويت العيد

تعتبر مخبوزات العيد من أبرز مظاهر الاحتفالات والتقاليد في العديد من البلدان، حيث تمنح الأجواء الاحتفالية لمائدة العيد لمسة من الفرح والدفء، ومن بين هذه المخبوزات، يحتل بسكويت العيد مكانة خاصة في قلوب الجميع، خاصة عندما يتم تحضيره في المنزل بحب وعناية، في هذا القسم، سنتعرف على أسهل الخطوات لتحضير بسكويت العيد في المنزل.

المكونات:

– 2 بيضة.

– نصف كيلو من الزبدة.

– 15 جرام من النشادر.

– كيلو من الدقيق.

– ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

– كوب إلا ربع من سكر البودرة.

– ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة: