كم تبلغ منفعة دخل الأسرة ؟ في عمان بعد التحديثات الجديدة 2024

كم تبلغ منفعة دخل الأسرة ؟ في عمان بعد التحديثات الجديدة التي شنتها الحكومة العمانية خلال الفترة الأخيرة، بهدف زيادة دعم المستفيدين من هذه المنفعة، التي تعد واحدة من أبرز وسائل الدعم المباشر للمواطنين محدودي الدخل، فيمَا تقدم حُزْمَة من الدعم المباشر لعدة فئات أخري بناء على الضوابط والشروط التي أعلنت عنها مسبقًا، عبر موقعها الإلكتروني (صندوق الحماية الاجتماعية)، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف إليكم.

كم تبلغ منفعة دخل الأسرة ؟ في عمان 2024

تحدد منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان على عدد الأبناء ودخل كل منهم وعلاقته بالمستهدف كالتالي:

اذا كان عدد أفراد الأسرة 1 يكون المستهدف 115.000 ريال عماني.

حال كان عدد أفراد الأسرة 2 يكون المستفيد 162.635 ريال عماني.

اذا كان عدد أفراد الأسرة 3 يكون المستفيد 199.186 ريال عماني.

حال كان عدد أفراد الأسرة 4 يكون المستهدف 230000 ريال عماني.

ما هي قيمة منفعة دخل الأسرة

بعد أن تعرفنا على عِلاقة عدد أفراد الأسرة بالمستهدف، تكون قيمة منفعة الأسرة وعدد أفراد الأسرة كالتالي:

قيمة منفعة دخل الأسرة: تساوي الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة مضروبة في 115 ريال عماني.

مجموع دخل الأسرة: يضم الزوج والزوجة والأبناء الذين لا يعملون حتي بلوغهم 26 عام، بالإضافة إلى البنات الغير عاملات حتي بلوغها 40 عام، في حال كانت غير متزوجة أو مطلقة وليس لها أبناء.

رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة

أتاحت الحكومة العمانية للمواطنين التسجيل في منفعة دخل الأسرة عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية ومن ثم إضافة البيانات المطلوبة التي تعد أبرزها (الرَّقَم المدني، تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية) في الوقت ذاته أكد على ضرورة أن يكون رقم الهاتف مسجل في الأحوال المدنية، كي يتمكن المستفيد من استلام الرسالة النصية OTP وإكمال تسجيل البيانات.