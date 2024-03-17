100 دولار بكام دينار؟.. انخفاض مفاجئ في أسعار صرف الدولار بالاسواق العراقية

انخفضت أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 بأسواق العاصمة التي تشمل بغداد وأربيل وأقليم كوردستان، بعد أن شهد موجهة من الإضطراب الكبير في الفترة الأخيرة، حيث إنه من المتوقع أن يستمر الإنخفاض في الفترة المقبلة بكافة المصارف الحكومية، بعد توفير كمية كبيرة من التمويلات الدولارية داخل البنوك العاملة في دولة العراق.

سعر الدولار مقابل الدينار في المصارف الحكومية اليوم

ووصلت أسعار الدولار مع مستهل التعاملات في بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 149.900 دينار عراقي، في حين أن الأسعار وصلت أمس السبت إلى 150.150 دينار عراقي، وذلك مقابل الـ100 دولار أمريكي، إضافة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية داخل بغداد انخفضت لتُسجل 151.000 دينار عراقي للبيع، في حين أن الشراء وصل سعره إلى 149.000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أسعار صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم

ووصل سعر الدولار في أربيل بعد الإنخفاض الكبير التي شهدته الأسعار داخل محال الصيرفة إلى نحو 149.950 دينار عراقي للبيع، بينما سعر الشراء سجل 149.850 دينار لكل 100 دولار، إضافة إلى أن الأسعار تتغير بشكل لحظي وفقًا للتحديثات التي تُعلن عنها البنوك والمصارف العاملة في دولة العراق، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين العراقيين الراغبين في شراء العملة الخضراء.