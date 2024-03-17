مبروك الزيادة لكل بطاقة تموين .. رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 .. سجل من خلال الخطوات المتاحة بكل سهولة

في ظل محاولات وزارة التموين لحل أزمات نقص السلع الأساسية في الأسواق من رز وسكر وزيت حيث أنها موارد تموينية هامة يحتاج اليها المواطن المصري بشكل أساسي لذلك قررت منحه 100 جنيه على بطاقة التموين وذلك من أجل دعم المواطنين لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم من السلع خلال شهر رمضان حيث يتم صرف المنحة 100 جنيه على كل بطاقة وجعلت الوزارة التسجيل فيها متاح لجميع أصحاب البطاقات التموينية، حيث خصصت رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، كما أعلنت عن توفيرالسلع التموينية في جميع منافذ الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل التسهيل على المواطنين لشراء أغراضهم.

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وقد أتاحت الوزارة هذا الدعم خلال شهر رمضان وفتحت باب التسجيل فيه لجميع المواطنين كما تستمر وزارة التموين في دعم من رغيف الخبز بواقع 140 رغيف عيش للفرد شهرياً ويمكن التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 لجميع المواطنين المصريين المتوفر فيهم شروط استحقاق الدعم للجميع التسجيل من خلال رابط وزارة التموين ،وسوف نوضح لكم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط التسجيل على موقع دعم مصر الرقمي.

ادخل رقم الموبايل وكلمة المرور.

قم باختيار الخدمات التموينية.

ثم اختر منحة الـ 100 جنيه.

سوف يتم ارسال طلبك بنجاح.

رد وزير التموين على أزمة السكر الأخيرة

وقد قامت التموين مؤخراً بتوفير كميات من السكر لحد من ازمه السكر في معارض اهلا رمضان مستوى الجمهورية، كما توفر الوزارة سكر المدعم 27 جنيه على بطاقة التموين حيث يحصل البطاقة الفرد إلى ثلاثة على كيلو واربع أفراد على 2 كيلو من السكر في الشهر، كما تطرح سلع مخفضة وتحاول جاهدا وصول الدعم للمستحقين وخاصة ذلك بالنسبة للسلع الضرورية من أرز وسكر للمواطن في كل مكان.