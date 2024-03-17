” هتتفصل ويتخرب بيتك “.. قرار رئاسي بفصل الموظفين نهائيا عن العمل + غرامة تصل إلي 200 ألف جنيه.. أعرف قانون العمل الجديد 2024

فصل الموظفين عن العمل.. قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، وذلك بخصوص الفصل الغير تأديبي للموظفين حيث يحق لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه من الوزراء الحق في فصل الموظف وذلك في حالة القيام بالإخلال بمهام وشؤون وظيفته وغيرها من الحالات التي قد تتسبب في فصل الموظفين غير الفصل التأديبي واليوم سنتعرف معا على القرار الرئاسي الخاص بفصل الموظفين نهائيا عن العمل وكرامة المالية التي توقع عليهم في السطور القادمة فتابعونا.

قانون العمل الجديد 2024

قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وبناء على هذه التعديلات التي تخص الفصل الغير تأديبي من العمل للموظفين فأن رئيس الجمهورية أو من ينيبه بناء على تفويض يحق له الفصل للموظف وذلك في حالة قيامه بإحدى المخالفات.

قرار رئاسي بفصل الموظفين نهائيا عن العمل 2024

يتم الفصل الغير تأديب الموظفين ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في الحالات التالية:

الاخلال بواجباته ومهامه الوظيفية مما يترتب عليها الإضرار الجسيم بمرافق الدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

في حالة وجود قرائن تدل على ارتكابه لإحدى الجرائم التي تمس الأمن القومي.

حالة إدراج العامل على قائمة الارهابيين او الكيانات الإرهابية.

في حالة فقد الموظف الثقة أو الاعتبار.

الموظف لديه سبب أو أكثر من الأسباب الخاصة بصلاحية شغل الوظيفة وذلك ما عدا الأسباب الصحية.

الجهات المختصة بقانون العمل الجديد 2024