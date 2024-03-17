اربح مع مايا.. الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 وتردد القناة اليمنية الجديد

برنامج طائر السعيدة يعد واحدًا من أبرز البرامج المنتظرة في شهر رمضان لعام 2024، يُعرض هذا البرنامج على قناة السعيدة اليمنية، حيث يتضمن مجموعة من المسابقات الشيقة والجوائز القيمة؛ في الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث عن تردد قناة السعيدة اليمنية على النايل سات ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بادر العديد من المواطنين إلى البحث بهدف متابعة برنامج “طائر السعيدة” والفوز بالجوائز النقدية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون ونصف المليون ريال يمني.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يسعى العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء الوطن العربي عمومًا، ومن داخل اليمن خصوصًا، إلى معرفة كيفية المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة“، للقيام بذلك برجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط المخصص لمسابقة “طائر السعيدة”.

إدخال اسم المشترك بالطريقة الصحيحة، متبوعًا برقم الهاتف.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها المشترك.

النقر على خانة الاشتراك لإتمام عملية التسجيل.

سيتم طرح كافة الأسئلة الخاصة بالمسابقة، ويتوجب على المشتركين الإجابة عليها بدقة وفي الوقت المحدد.

في حال الفوز، سيتم التواصل مع الفائز عبر رقم الهاتف الذي تم إدخاله أثناء التسجيل.

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024

يتم إذاعة مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية، وسيقدمها المذيعة المميزة مايا العبسي. وفيما يلي تفاصيل تردد القناة على نايل سات وعرب سات:

تردد قناة السعيدة اليمنية على نايل سات:

الجودة: HD

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل الترميز: 27500

التردد: 11900

تردد قناة السعيدة اليمنية على عرب سات: