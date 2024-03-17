“المكسوفة” تريند حلويات رمضان 2024.. المكسوفه تعالوا نعملها بأقل من ربع الثمن فى البيت بكل خطواتها بأسهل وأبسط طريقه حقيقي ليها حق تتكسف

إبداع حلويات رمضان، مكسوفة بصوص الكراميل والشوكولاتة، تتألق حلوى المكسوفة بصوص الكراميل والشوكولاتة كواحدة من ألذ الحلويات، التي تجذب الأنظار وتستحق التجربة خلال شهر رمضان المبارك 2024، بسر المكسوفة بصوص الكراميل والشوكولاتة، خيارا مثاليا لإضفاء لمسة من الحلاوة والفخامة على مائدة إفطار رمضان، جربي هذه الوصفة السهلة واللذيذة لتنال إعجاب العائلة والضيوف خلال الشهر الكريم، تعتبر هذه الوصفة تريند رمضانيا حديثا نظرا لشعبيتها المتزايدة، على منصات التواصل الاجتماعي.

مكسوفة بصوص الكراميل والشوكولاتة

تتميز وصفة المكسوفة، بصوص الكراميل والشوكولاتة بتنوع مكوناتها وطريقة تحضيرها، وهي من الحلويات الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، حيث تعتبر تريندا مميزا على منصات التواصل الاجتماعي.

مكونات الكنافة:

– نصف كيلو من الكنافة.

– 1 كوب من السمن البلدي.

– شراب العسل.

– لوز مفروم.

مكونات الكيك:

– كوب ونصف من الدقيق.

– نصف كوب من الكاكاو الخام.

– ملعقة صغيرة من بيكنج باودر.

– نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

– 1 بيضة.

– كوب سكر.

– ربع كوب زيت.

– كوب وربع من اللبن.

– نصف كوب من اللبن المغلي.

مكونات كريمة الشوكولاتة:

– ربع لتر من الحليب الكامل الدسم.

– 3 صفار بيض.

– 15 جرام من السكر.

– 150 ملل من الكريمة الخفق السائلة.

– 150 ملل من اللبن الكامل الدسم.

– شوكولاتة خام.

مكونات صوص الكراميل المملح:

– كوب سكر.

– 2 مكعبات زبدة.

– كوب لبن.

– ملعقة كبيرة نشا.

– رشة ملح.

طريقة التحضير:

يخلط الكنافة مع السمن واللوز المفروم وشراب العسل، ثم يتم وضع الخليط في بولة وتغطيتها ووضعها في الثلاجة.

يخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.

يخفق البيض مع السكر والفانيليا والزيت واللبن حتى يصبح الخليط كريميا.

يضاف خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض مع التحريك المستمر حتى يتجانس.

يسكب خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ويخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.

يعد صوص الكراميل المملح بغلي السكر والزبدة واللبن والنشا والملح حتى يصبح كريمياً.

يخرج الكيك من الفرن ويقطع إلى قطع، ثم يصب عليه صوص الكراميل ويزين بقطع الشوكولاتة.

تفاجأ الكثيرون في شهر رمضان بظهور الحلويات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أثارت هذه الابتكارات التي يعتبرها البعض غريبة ومضحكة، ردود فعل مختلفة بين المتابعين، حيث انتقد البعض الشركات المصنعة لتلك الحلويات الجديدة، معتبرين أنها لا تضيف قيمة حقيقية لتجربة الصيام ولا تقارن بالحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف التي تعد رموزا لشهر رمضان.