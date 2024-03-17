زبادي رمضان.. طريقة سهلة لتحضير الزبادي البلدي في المنزل بدون تكلفة

طريقة عمل الزبادي البلدي نعمله بطريقة سهلة جدا مش مكلفه بدون ماكينة وبدون شربات الفراولة وبدون صوص فراولة وبدون كريم شانتيه فراولة، سوف نعمله بأبسط الإمكانيات، لكي يكون اقتصادي، نعمل أيضا الزبادي السادة، لأننا في رمضان ولان الزبادي واجبة مهمه جدا جدا علي السحور وفوائدها عديدة، ذلك لأنها تعتبر مصدر البروتين، سنوضح طريقة عمله في السطور القادمة.

فوائد الزبادي في المنزل

يعمل الزبادي علي تعزيز صحة المناعة.

تقلل من الإصابة بالإسهال والإمساك.

يعتبر مصدر البروتين، يعمل علي تعزيز الهضم بشكل سريع.

مكونات عمل الزبادي في المنزل

قم بإحضار 2 كيلو لبن كامل الدسم.

قم برفعه علي النار حتي يغلي لان غلي اللبن مهم جدا.

بعد غلي اللبن قم بقياس درجة حرارة اللبن بالترمومتر، ثم قم بتقليب الحليب حتي تكون درجة الحرارة 100 درجة مائوية.

قم بتهدئة النار علي اللبن، ثم استمر في التقليب جيدا، لان هذا التقليب يعمل علي قتل البكتريا الموجودة في اللبن.

بعد غلي اللبن اتركه حتي يبرد تماما.

قم بإحضار وعاء ملئ بماء سأقع، ثم قم بوضع إناء اللبن بهذا الطبق، من هنا سيتكون اجمل وألذ زبادي سادة.

مقادير الزبادي بالفراولة

قم بوضع نصف الكمية من الزبادي السادة الذي قمنا بتحضيرة، قم بإضافة خمس ملاعق من الجيلي.

قم بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتي تختلط تماما.

قم بإضافة ثلاثة ملاعق كبار من السكر.

طريقة تحضيره