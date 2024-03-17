الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 الشهادة الاعدادية [لغة عربي -دراسات – علوم – رياضة – E]

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 تعتبر واحدة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي وعن ما إن كان حقيقي أم لا، حيث أخذت في الانتشار في تلك الفترة الحالية نتيجة للأخبار والأخبار والشائعات التي اعتبرها العديد من الطلاب بأنها صحيحة، ووجب التنويه بأن الوزارة تسعى إلى توفير مصادر موثوقة للطلاب للأخذ بها حتى لا ينساقوا وراء الأخبار مما يفيد الوزارة بإبداء توضيح رسمي لهذا الأمر، ولمعرفة التفاصيل تابع حتى نهاية المقال.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدل واسع جداً بشأن الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 من قبل طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور خاصة بعد إعلانها عن تبكير مواعيد عقد امتحانات الترم الثاني 2024 والتي أصدرت خلال الفترة الماضية بعد اعتمادها بشكل رسمي، وإليكم تلك الدروس الملغية:-

مادة العلوم: الوحدة الثانية – الدرس الثالث “النشاط الإشعاعي والطاقة النووية”. الوحدة الثالثة – الدرس الأول “العلم والتكنولوجيا والمجتمع حتى التطبيق الحياتي”. الوحدة الرابعة – الدرس الأول “العلم والتكنولوجيا”.

مادة الرياضيات: الوحدة الأولى – الدرس الثالث “حل معادلتين في متغيرين احداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثاني” – مثال رقم 2 و 3 – ص12 – نشاط نهاية الوحدة ص4و5 – اختبار الوحدة مسائل 5و6 ص 6. الوحدة الثانية – نشاط بنهاية الوحدة ص 12. الوحدة الثالثة – الدرس الثاني “الحدث المكمل والفرق بين حدثين” – تمرين 2و3 – مسائل 5و6و7 ص15 – نشاط بنهاية الوحدة ص16. الوحدة الرابعة – الدرس الثاني “العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركين في القوس” – برهان النظرية ص67 – التمرين رقم 1و2 ص71و72. الوحدة الخامسة – الدرس الثالث “الزوايا المحيطية المرسومة في نفس القوس” – برهان نظرية 2 ص74 – الدرس الخامس “خواص الشكل الرباعي الدائري” برهان نظرية 3 ص83 – الدرس السادس “الزوايا المماسية” برهان نظرية 1 ص87 – برهان نظرية 5 ص93.



المحذوف من المناهج 2024 ثالثة اعدادي

كما تأتي الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية كالآتي:-