” لولو عاوزة ماما ” تردد قناة وناسة بيبي Wanasah TV 2024 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات.. تابعوا كل جديد مع لولو

تردد قناة وناسة بيبي.. قناة وناسة بيبي من أهم القنوات الخاصة بالأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي مميز للأطفال أهم ما يميزه هو زرع بعض القيم الخاصة بالأطفال في كلمات اغاني مميزه تثير اعجاب الاطفال كما انها وسيلة مميزه تستعين بها الأمهات لتسليه الاطفال وقضاء وقت فراغهم واليوم سنتعرف معا على تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة وناسة من القنوات التي تهم الأطفال حيث تعمل القناة على إيصال بعض المفاهيم والتعاليم الإيجابية للأطفال وذلك من خلال بعض الشخصيات التي يعشقها الأطفال ويحاولون تقليدها وذلك مثل شخصية لولو التي يعشقها جميع الأطفال يشاهدون القناة من أجل لولو واغانيها المميزة حيث يأتي تردد قناة وناسة على قمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات 2024

قناة وناسة هي قناة أطفال عربية تم بثها لأول مرة في عام 2007، القناه مجانية بشكل كامل ولا يوجد فيها أي اشتراكات والتنزيل القناة علي القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

إستقبال

اغاني قناه وناسة 2024

تشتهر قناة وناسه بتقديمها مجموعة من الأغاني التي جذبت انتباه الأطفال والتي أصبحت تردد بينهم مع الليل والنهار لكلماتها المميزة ومن اشهر اغاني قناه وناسة للاطفال ما يلي:

أغنية يا ماما في عو.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية جراثيم.

أغنية ميدو ضرب لولو.

اغنية وناسة وناسة.

أغنية أنا عايزة ماما.

برامج قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال والتي يتعلمون منها الرسوم المتحركة وغيرها من البرامج والأغاني المميزة ومن هذه البرامج ما يلي: