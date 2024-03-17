احجز وانت في مكانك.. رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة عبر nid-moi.gov.iq وأوقات الحجز المتاحة

تسعى الحكومة العراقية لتيسير الإجراءات الحكومية على المواطنين من خلال تحويل جميع الخدمات إلى صيغ رقمية تسهل الوصول إليها بدلاً من الذهاب إلى المكاتب الحكومية المعنية، ونشرت وزارة الداخلية رابطا لحجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في جميع محافظات العراق، كما تم تحديد مواعيد الحجز الإلكتروني لكل محافظة، حيث يعمل النظام على مدار اليوم بنظام الساعات الموزعة، كل محافظة أو مدينة يجب أن تحصل على رابط حجز خاص بها للساعة المخصصة، ويعتبر حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة هو موضوع يثير اهتمام الشارع العراقي حاليا، في هذا النص، سوف نقدم معا رابطا لحجز موعد للحصول على بطاقة الهوية الوطنية في العراق ونستعرض الشروط المطلوبة، لذا تابعونا.

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

نشرت الجهات الرسمية رابطًا لحجز مواعيد استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في جميع المحافظات.

في البداية عليك الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ثم النقر علي خانة بطاقة الهوية الوطنية الموحدة.

ثم النقر علي خانة الحجز الإلكتروني.

ثم يتم ملء نموذج الحجز الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم تحديد مركز التسجيل.

ثم تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

مواعيد الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

عملت وزارة الداخلية على تحديد جداول زمنية لحجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، حيث تتوفر روابط الحجز في ساعات محددة لكل محافظة، بهدف تسهيل وتسريع عملية الحصول على البطاقة وجعلها أكثر يسراً. ويتم تخصيص هذه الفترات على مدار اليوم بنظام ساعات، كما يلي:

ارييل، كركوك، صلاح الدين من الساعة 8.00 صباحا حتي 9.00 صباحا التاجي، الرصافة ساحة عنتر، الرصافة شارع المغرب من الساعة 9.00 صباحا حتي 10.00 صباحا اليوسفية، الكرخ مسائي، الكرخ صباحي من الساعة 10.00 صباحا حتي 11.00 صباحا المحمودية، الطارمية، الكاظمية مسائي، الكاظمية صباحي من الساعة 11.00 وحتي الساعة 12.00 صباحا اللطيفية، المنصور، الرشيد، بغداد الجديدة من الساعة 12.00 صباحا وحتي 1.00 مساء الاعظمية، المدائن، ابي غريب، الكرادة الشرقية من الساعة 1.00 مساء وحتي الساعة 2.00 مساء مدينة الصدر مسائي، مدينة الصدر صباحي، النصر والسلام من الساعة 2.00 مساء وحتي الساعة 3.00 مساء البصرة. من الساعة 3.00 مساء وحتي الساعة 4.00 مساء ذي قار من الساعة 4.00 وحتي 5.00 مساء الأنبار من الساعة 5.00 حتي 6.00 مساء ميسان وواسط من الساعة 6.00 مساء إلى الساعة 700 مساء بابل، الديوانية من الساعة 7.00 مساء إلى الساعة 8.00 مساء النجف، كربلاء من الساعة 8.00 مساء إلى الساعة 9.00 مساء المثني، ديالي من الساعة 9.00 مساء إلى الساعة 10.00 مساء

كما أن جميع الدوائر مفتوحة من الساعة 10.00 مساء حتى الساعة 12.00 مساء.

الشروط المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

تتضمن الشروط الضرورية لحجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة كمشا يلي: