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احجز وانت في مكانك.. رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة عبر nid-moi.gov.iq وأوقات الحجز المتاحة

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

mo saeedمنذ 8 ساعات
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رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة عبر nid-moi.gov.iq
البطاقة الوطنية الموحدة

تسعى الحكومة العراقية لتيسير الإجراءات الحكومية على المواطنين من خلال تحويل جميع الخدمات إلى صيغ رقمية تسهل الوصول إليها بدلاً من الذهاب إلى المكاتب الحكومية المعنية، ونشرت وزارة الداخلية رابطا لحجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في جميع محافظات العراق، كما تم تحديد مواعيد الحجز الإلكتروني لكل محافظة، حيث يعمل النظام على مدار اليوم بنظام الساعات الموزعة، كل محافظة أو مدينة يجب أن تحصل على رابط حجز خاص بها للساعة المخصصة، ويعتبر حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة هو موضوع يثير اهتمام الشارع العراقي حاليا، في هذا النص، سوف نقدم معا رابطا لحجز موعد للحصول على بطاقة الهوية الوطنية في العراق ونستعرض الشروط المطلوبة، لذا تابعونا.

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

نشرت الجهات الرسمية رابطًا لحجز مواعيد استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في جميع المحافظات.

  • في البداية عليك الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.
  • ثم النقر على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
  • ثم النقر علي خانة بطاقة الهوية الوطنية الموحدة.
  • ثم النقر علي خانة الحجز الإلكتروني.
  • ثم يتم ملء نموذج الحجز الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • بعد ذلك يتم تحديد مركز التسجيل.
  • ثم تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

مواعيد الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

عملت وزارة الداخلية على تحديد جداول زمنية لحجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، حيث تتوفر روابط الحجز في ساعات محددة لكل محافظة، بهدف تسهيل وتسريع عملية الحصول على البطاقة وجعلها أكثر يسراً. ويتم تخصيص هذه الفترات على مدار اليوم بنظام ساعات، كما يلي:

ارييل، كركوك، صلاح الدينمن الساعة 8.00 صباحا حتي 9.00 صباحا
 التاجي، الرصافة ساحة عنتر، الرصافة شارع المغربمن الساعة 9.00 صباحا حتي 10.00 صباحا
اليوسفية، الكرخ مسائي، الكرخ صباحيمن الساعة 10.00 صباحا حتي 11.00 صباحا
المحمودية، الطارمية، الكاظمية مسائي، الكاظمية صباحيمن الساعة  11.00  وحتي الساعة 12.00 صباحا
اللطيفية، المنصور، الرشيد، بغداد الجديدةمن الساعة 12.00 صباحا وحتي 1.00 مساء
 الاعظمية، المدائن، ابي غريب، الكرادة الشرقيةمن الساعة 1.00 مساء وحتي الساعة 2.00 مساء
مدينة الصدر مسائي، مدينة الصدر صباحي، النصر والسلاممن الساعة 2.00 مساء وحتي الساعة 3.00 مساء
البصرة.من الساعة 3.00 مساء وحتي الساعة 4.00 مساء
ذي قارمن الساعة 4.00 وحتي 5.00 مساء
الأنبارمن الساعة 5.00 حتي 6.00 مساء
ميسان وواسطمن الساعة 6.00 مساء إلى الساعة 700 مساء
بابل، الديوانيةمن الساعة 7.00 مساء إلى الساعة  8.00 مساء
النجف، كربلاءمن الساعة 8.00 مساء إلى الساعة 9.00 مساء
المثني، دياليمن الساعة 9.00 مساء إلى الساعة 10.00 مساء

كما أن جميع الدوائر مفتوحة من الساعة 10.00 مساء حتى الساعة 12.00 مساء.

الشروط المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

تتضمن الشروط الضرورية لحجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة كمشا يلي:

  • يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية أن يكون من جنسية عراقية.
  • لابد أن يكون عمر المواطن يزيد عن 18 عام.
  • يجب للمواطن حجز تذكرة في أقل من ثلاثة أيام قبل موعد المراجعة.
  • يتعين على المواطن دفع مبلغ 5000 دينار عراقي إلى الجهة المختصة.
  • يتوجب على الفرد زيارة مقر وزارة الداخلية لاستلام بطاقته في الوقت المحدد.
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mo saeedمنذ 8 ساعات
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