لو عندك ارميها فورًا .. خطورة القلاية الهوائية استشاري تغذية يكشف أضرار ومخاطر الإير فراير

هناك الكثير من السيدات أصبحت تستخدم القلاية الهوائية في الفترة الأخيرة وسلط سيد حماد، استشاري التغذية في المعهد القومي للتغذية، الضوء على التحذير الصادر عن دراسة أمريكية حول مخاطر الاعتماد المفرط على القلاية الهوائية، المعروفة باسم “الإير فراير”، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار صحية عند تكرار استخدامها، وصف حماد هذه القلاية بأنها غير مطابقة للمواصفات، وحذر من أنها قد تزيد من احتمالية إصابة السيدات بسرطان الثدي، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم التفاصيل التي تخص تلك الماكينة الجديدة.

مخاطر القلاية الهوائية

وفي مداخلته في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أوضح حماد أن القلاية الهوائية تعد نتاجًا لتطور التكنولوجيا والتقدم في فن الطهي، حيث تمكنت من إعداد الطعام بكمية أقل من الدهون، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر للأنظمة الغذائية المتبعة، وعلى الرغم من ذلك، فإن استخدامها المتكرر يتطلب الحذر والتوازن في الاعتماد عليها، لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

استخدامات الايرفراير