كيفاش تطلبها.. خطوات التسجيل للحصول على البطاقة الذهبية 2024 والشروط المطلوبة

تم إطلاق البطاقة الذهبية من قبل البريد الجزائر وهي واحدة من أفضل البطاقات التي تم إصدارها حديثا، حيث يمكن استخدامها في عدد كبير من المعاملات اليومية مثل الدفع البنكي وسداد تكاليف التعليم في جميع المستويات بالإضافة إلى إمكانية القيام بالعديد من المعاملات المالية الأخرى، يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات معلنة من قبل البريد الجزائري، سنتحدث عن كيفية استخراجها وتجديدها بالتفصيل، لذا يرجي متابعتنا.

خطوات التسجيل للحصول على البطاقة الذهبية 2024

تصدر البطاقة الذهبية للمواطنين الجزائريين في غضون خمسة أيام عمل، دون الحاجة إلى زيارة مقر البريد، من خلال الخدمة الإلكترونية.

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي للبريد.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم النقر علي الخدمات الإلكترونية المتاحة.

من بين الخيارات المتاحة أمامك، اختر “البطاقة الذهبية”.

ثم تحديد نوع الطلب ونوع البطاقة التي ترغب في الحصول عليها.

سيتم إرسال رسالة نصية على الرقم المسجل مسبقًا، تحتوي على الرقم السري للبريد.

شروط الحصول علي البطاقة الذهبية

تهدف هذه البطاقة إلى توفير أقصى درجات الأمان حيث تم تجهيزها بشريحة لضمان استخدامها بشكل آمن، بالإضافة إلى ميزة الدفع بدون لمس والتي تسمح بإجراء عدة عمليات سحب في اليوم الواحد. ومن الضروري توفر عدد من الشروط للحصول على هذه البطاقة، التي تُعد الأكثر تفضيلاً لعملاء البريد في الجزائر، وفيما يلي تلك الشروط.

تقديم إيصال خاص بالمرافق العامة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهميتها، مثل بطاقة الهوية الشخصية.

أن لا يكون الشخص طبيعيا.

أن يكون الطلب للمرة الأولى.

تسجيل رقم هاتفك لضمان سهولة التواصل.

أن يكون للعميل حساب بريدي فعال.

أن يقل الرصيد عن 10000 دج.

ألا يقل العمر عن 18 عاما.

خدمات البطاقة الذهبية

توجد العديد من المزايا الخاصة ببطاقة الذهب التي أطلقها البريد الجزائري بتكلفة 350 دج، ومنها القدرة على الاطلاع على الحساب الجاري في أي وقت، وفيما يلي بقية المزايا المتاحة:

إمكانية تحويل الأموال من حساب لآخر.

دفع الفواتير بكل سهولة.

تعبئة الحساب من البنك.

كما يمكن تعبئة الهاتف النقال.

يتم عرض آخر 10 عمليات مقابل 10 دينار.

يمكن سحب مبلغ يصل إلى 50000 دينار جزائري من هذه البطاقة.

يتم سحب مبلغ قدره 30 دج من آلات البريد الخاصة.

تصل تكلفة سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي في البنوك إلى 35 دينار.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024

حددت مؤسسة البريد الجزائرية بعض الإجراءات أو الخطوات التي يجب اتباعها للاحتفاظ بالبطاقة، وتتمثل أهم هذه الخطوات في ما يلي:

تسجيل الدخول مباشرة إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتحميله على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أو Android.

يمكنك كتابة اسم التطبيق في حقل البحث المخصص أو الانتقال مباشرة لتحميل التطبيق من هنا.

النقر على “تحميل” سيقوم بتثبيت التطبيق على الجوال.

إدخال البيانات المطلوبة في التسجيل.

النقر على خدمات البطاقة الذهبية.

إذا كنت ترغب في عرض استمارة بيانات ، يجب أن تدخل المعلومات بشكل صحيح مثل: رقم الهوية الوطنية، اسم المتقدم، وعنوان السكن الخاص به.

النقر على إرسال الطلب.

عند الموافقة يجب الدفع عند استلام البطاقة.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

بعد تقديم طلب بطاقة ذهبية من البريد الجزائري، هناك بعض الاستفسارات حول كيفية تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها. سنتعرف على ذلك في الخطوات القادمة.