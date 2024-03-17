“من هنا تحميل كشوف الوجبة السابعة”.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق، حيث يعد البرنامج جزء من جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين جودة حياة المواطنين العراقيين الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة من خلال توفير مبلغ مالي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء المالي عنهم، ويتم صرف الدعم بشكل دوري ومنتظم وفقًا للسياسات المعمول بها، ويمكن استخدامه لتلبية احتياجات الغذاء والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الاحتياجات الضرورية في العراق، وسوف نوضح لكم الكثير من التفاصيل في الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن إصدار قوائم الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 في جميع محافظات العراق، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة، وقد قامت الوزارة بإطلاق منصة إلكترونية تسمى “مظلتي” لتسهيل الوصول إلى القوائم والبيانات الخاصة بالمستفيدين، وذلك بالخطوات التالي:

أولا يجب الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية من هنا.

بعد ذلك نقوم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك نقوم بتحديد الوجبة الأخيرة، وكذلك نحدد المحافظة التي يسكن فيها المستعلم.

ثم ندخل كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “استعلام” للحصول على النتائج.

سوف تظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة المحددة.

يمكنك تحميل هذه القائمة للاحتفاظ بها لاحقًا.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق، يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

يجب أن تتكون الأسرة من اربع أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

يجب على المتقدم عدم امتلاك أي ممتلكات أو تأمين صحي واجتماعي، كما يجب عليه التسجيل في دائرة الشؤون الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر محدودة الدخل أو أن يكون الدخل الشهري ضعيفًا.

موعد أعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

حسب وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تشمل الشهر الماضي وسوف يتم معالجة رواتب المستفيدين في هذه الوجبة وسوف يتم صرفها مباشرة بعد الانتهاء من الإجراء، حيث يجب على المواطنين التحقق من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الاستعلام من خلال وسائل الاتصال المعتمدة للحصول على المعلومات الأحدث والأكثر تفصيلاً بشأن مواعيد وأماكن صرف الرواتب