“هيتعرض في رمضان؟”.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني 2024 بطولة محمد رمضان على تردد قناة dmc

حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني 2024، الالاف يبحثون عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 بعدما حقق المسلسل نجاحا باهرا عندما عرض الجزء الاول منه في رمضان الماضي، ولذا تمكن مسلسل جعفر العمدة من أن يحتل التريند بالتزامن مع بدء عرض الحلقات الاولى من مسلسلات رمضان على كافة القنوات، وللوقوف على حقيقة الامر وحسمه تابعوا السطور القادمة.

حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني 2024

ويتسائل عدد كبير من الجمهور عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 على شاشة قناة dmc الفضائية التي تمكنت سابقا من الحصول على حقوق عرض المسلسل حصريا في رمضان الماضي، ولحسم الامر فقد صرح مخرج المسلسل محمد سامي للمواقع الرسمية أنه لن يتم تقديم جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة وسيبحثان سويًا عن عمل آخر، وسط أخبار أخرى تفيد بأنه سيتم عرض الجزء الجديد في رمضان المقبل 2024.

مسلسل جعفر العمدة

ودارت احداث مسلسل جعفر العمدة الجزء الاول حول رجل خمسيني يمتلك عدة شركات للمقاولات ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه من ثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، كما يتم خطف ابنه بعد ولادته بأيام ويظل طوال المسلسل يحاول الوصول إليه لينجح في ايجاده في اخر الحلقات وينتقم ممن فعل ذلك.

ابطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يقوم ببطولته نخبة من كبار النجوم على رأسهم النجم محمد رمضان والنجمة هالة صدقي، وكذلك “زينة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وحسني شتا، ودعاء حكم، وعصام السقا،…”، واخراج المميز محمد سامي.

عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني 2024 فسنتخلص من السطور الماضية أنه لن يتم عرض جزء ثاني من المسلسل خلال شهر رمضان الجاري، وربما يتم العرض في الموسم الرمضاني القادم وسط توقعات بأن يحقق المسلسل نجاحا باهرا.