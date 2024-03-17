بيتيفور العيد الفاخر.. استحاله تشترو من بره تاني دايب وناعم خيال المحلات نفسها ماتعرفش تعمله بالجمال ده

عمل البيتى فور في المنزل هو تقليد قديم يعود إلى أجدادنا، وتمتاز هذه الحلوى بسهولة تحضيرها، حيث يمكن اتباع وصفات بسيطة وممتعة لإعدادها، وهو يعكس روح العيد والاحتفال به بطريقة تقليدية ومميزة، يبدأ العديد من ربات البيوت التحضير للبيتى فور قبل عيد الفطر بعدة أيام، حيث تقوم بتحضير العجينة وتشكيلها بأشكال مختلفة، ويتم خبزها في الفرن لتصبح جاهزة للاحتفال بها مع العائلة والأصدقاء.

إعداد البيتي فور في عيد الفطر

في عيد الفطر، يبحث الكثيرون عن الحلويات، التي يمكن تحضيرها بسرعة وبدون مجهود كبير، ومن بين تلك الحلويات الشهية تبرز البيتي فور كواحدة من أسهل الخيارات، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال هذه المناسبة السعيدة تعتبر البيتي فور من أكثر حلويات العيد شعبية، حيث يحبها الصغار والكبار على حد سواء، وغالبا ما يتم تقديمها في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

مكونات وطريقة تحضير البيتى فور في المنزل

إن عمل البيتى فور في المنزل يعتبر فرصة رائعة لتجربة تحضير هذه الحلوى الشهية بطريقة مميزة ومنزلية، إليكم المكونات الأساسية لتحضير البيتى فور، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة المثالية:

مكونات البيتى فور:

– 2 كوب دقيق

– 1/2 كوب سكر ناعم

– 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

– 1/2 ملعقة كبيرة قشر البرتقال المبشور

– 1 ملعقة صغيرة فانيليا

– 2 بيضة

– 1 كوب زبدة

– شوكولاتة أو مربى أو مكسرات للتزيين (حسب الرغبة)

طريقة تحضير البيتى فور: