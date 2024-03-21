أسعار السمك اليوم21/3/2024 فى الأسواق

أسعار السمك اليوم، بعد مرور أكثر من أسبوع من شهر رمضان الكريم التى يذهب الجميع فى بدايتة بتناول اللحوم و الدواجن ولاكن مع مرور الوقت يذهب البعض إلى شراء السمك وتحضير أشهى وأجمل مائدة من المأكولات البحرية، أسعار السمك تفرق كثير لدى كل من يرغب فى عزائم لجميع أفراد الأسرة.

أسعار السمك، تزداد عمليات البحث خلال تلك الأيام على أسعار السمك اليوم وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، ومن المتعارف عليه أن مصر تنتج حوالى 2 مليون طن من السمك سنويا، منها المصائد الطبيعية، والاستزراع السمكى.

أسعار السمك اليوم

عزومة على أكلة بحرية يلزم أن نتعرف على أسعار السمك والجندوفلى والجمبرى الأساسي على طاولة الفطار، ربة المنزل يمكن أن تحضر أشهى الأكلات البحرية بكل سهولة بأفضل الوصفات وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضير الجمبرى، ولاكن الأهم قبل البدأ فى تفكير منيو عزومة رمضان معرفة أسعار السمك اليوم بكل انواعه الآن نقدمه من خلال موقعنا البديل.

أسعار السمك

سعر سمك البلطى يتراوح بين 60 إلى 56 للكيلو.

سعر سمك البلطى متوسط الحجم لا يتعدى ال60 جنية للكيلو.

سعر كيلو الجندوفلى يصل إلى 50 جنية للكيلو.

سعر كيلو السبيط يصل إلى 200 جنية الكيلو.

سعر سمك البورى يبدأ من 125 ويصل إلى 165.

سعر الجمبرى من 150 إلى 400.

سعر جبمرى صغير الحجم 50 للكيلو.

سعر سمك التونة 100جنية للكيلو.

سعر سمك المرجان 120 جنية للكيلو.

سعر سمك دينيس 250 لكيلو.

سعر الكابوريا من 50 الى 200.

أسعار كيلو السمك

أول سؤال يتم طرحه عند اطراح عزومة على أكلة سمك بكام كيلو السمك ويختلف السعر باختلاف نوع السمك سمك ثعابين يصل إلى 150 للكيلو، وسمك وقار 100 للكيلو،حتى تستطيع ربة منزل عمل ميزانية لعمل منيو أكلة سمك تختلف الميزانية باختلاف عدد الأفراد وباختلاف منيو محدد على أى نوع يحتوى من الأسماك يمكن تحضير منيو يحتوى على الآتي.

الأرز صيادية- جمبرى مشوى- جندوفلى- طاجن سبيط- سبيط مقلى- مع السلطات. الأرز أساسى- سمك بورى سنجارى- سمك مرجان- شوربة جمبرى- جندوفلى- سلطات. سمك بلطى مشوى- سمك بورى- الأرز- السلطات- وبطاطس محمرة.

وبذلك نكون قدمنا لكم أسعار السمك اليوم، مع منيو عزومة أكلة سمك.