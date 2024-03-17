عرض الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة جزء 2.. حقيقة عودة الجزء الثاني في رمضان 2024

في ظل مشاهدة العديد من المسلسلات الرمضانية ما بين الدراما والوثائقية والرومانسية، وغيرها من الأعمال الأخرى التي يتم عرضها على العديد من شاشات التلفاز يتساءل عدد كبير من محبي الفنان محمد رمضان عن حقيقة وجود جزء ثاني لهذا المسلسل المميز التي يمكن مشاهدة بدون أن يمل المشاهد أو المتابع، إضافة إلى أن المخرج محمد سامي كشف عن حقيقة وجود جزء ثاني من هذا المسلسل، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

أكد المخرج محمد سامي، أنه بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة في شهر رمضان 2023، فزادت الأسئلة عن وجود جزء ثاني من المسلسل، لكن كل ما يتم تداوله عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة، وفكرة وجود جزء ثاني كانت عن طريق المنتج محمد السعدي، لكنه قابل رفض تام وكذلك طاقم العمل وعلى رأسهم محمد رمضان لا يوافقوا على وجود جزء ثاني، والتوجه إلى أعمال فنية جديدة ينفرد بها كل ممثل.

جزء ثاني من جعفر العمدة

وأضاف “سامي”، أن المنتج محمد السعدي كتب نحو 17 حلقة من الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، لكن في النهاية لم يتم الموافقة عليه، مما جعله يتراجع عن الفكرة، فضلاً عن أنه في حالة وجود أجزاء جديدة من المسلسل ستكون بموافقة جميع طاقم العمل، حتى يتم البدء في التصوير بموافقة جماعية.