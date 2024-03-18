“مود الظلام“ تحديث ببجي موبايل الجديد 3.0 أحدث إصدار 2024.. تحديث مليان مفاجآت

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة بابجي وهي تعتبر واحد من أبرز الألعاب الإلكترونية التي نجحت في تحقيق نسب مرتفعة من اللاعبين من مختلف الدول ومختلف الفئات العمرية، ويجب العلم أن اللعبة تعتمد فكرتها على البقاء على قيد الحياة وذلك من أجل الفوز بالجولة، كما أن اللعبة تمنح اللاعب فرصة اللعب بشكل فردي أو شكل جماعي ويمكنك أيضا تكوين فريق من أصدقائك أو تكوين فريق بشكل عشوائي، يمكنك أيضا الحصول على أسلحة فائقة وأزياء وشخصيات متميزة من خلال شرائها بواسطة الشدات وهي العملة الافتراضية داخل اللعبة، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحديث ببجي موبايل الجديد.

تحديث ببجي موبايل الجديد

قامت إدارة اللعبة بإطلاق تحديث جديد للعبة وذلك من أجل التحسين من جودة اللعبة والقضاء على المشاكل التي كانت تواجهنا أثناء اللعب، يمكنك الآن تنزيل التحديث الجديد للعبة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون آب ستور على أجهزة الآيفون، بينما أجهزة الأندرويد يكون جوجل بلاي. في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم انقر على خانة تحديث. انتظر بضع ثواني حتى تنتهي عملية التحديث ثم قم بالنقر على أيقونة اللعبة وسوف تجد أنه تم تحديثها بالفعل، اتبع التعليمات واستمتع باللعب.

إضافات بابجي 3.0

يوجد الكثير من الإضافات داخل التحديث الجديد ومن أبرزها أنه تم إضافة مود الظلام كما تم إضافة خريطة جديدة وهي خريطة كراكين وهي خريطة صحراوية وتضم مجموعة كبيرة من التضاريس المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم التحسين من جودة الرسومات داخل اللعبة والعمل على تعديل نظام التحكم وذلك من أجل الاستمتاع باللعب.