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جهز ورقك وشنطك واشتري أفرولك .. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 + الشروط المطلوبة .. يا حظك لو اتطوعت
اعتنى العديد من الأشخاص بالتعرف على موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وهذا عقب أن تم الكشف عن تجنيد المتطوعين بالجيش إذ إنه يترقب العديد من الأشخاص بمصر عن فتح باب التسجيل للتطوع، ويترقب الجميع التسجيل وأيضا وموعد الافتتاح وفيما يلي سوف نوفر لكم هذا الموعد والشروط اللازمة للتطوع.
موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024
ارتفع البحث من جانب الأشخاص حول موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 أن الطلبات الخاصة بالمتطوعين بدء استقبالها منذ اليوم الذي كان موافق الخامس عشر من مارس 2024، وسيتم الانتهاء منها في اليوم الرابع من شهر مايو من السنة القادمة كذلك أن القوات المسلحة قامت بتوفير المتاعب في الكتروني عن بواسطة الموقع الرسمي الخاص بالجيش.
شروط التطوع في الجيش المصري لعام 2024
هناك مجموعة من الشروط الضرورية التي لابد أن يتم توفرها في مواطن الذي يرغب في تطوع بالجيش المصري لسنة 2024 من ضمنها ما يلي:
- ألا يقل طول المتقدم عن حوالي 170 سم.
- كما أنه لا ينبغي ألا يقل عمر المواطن عن 15 سنة ولا يزيد عن حوالي 25 سنة.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد من النجاح في جميع الاختبارات الصحية وأيضا البدنية لابد من الحصول على الشهادة الإعدادية أو المدرسة التي تعادل هذه الشهادة.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد من الحصول على معدل لا يقل عن حوالي 60% من الشهادة التي حصل المواطن عليها إن كانت الإعدادية أو الأزهرية.
- كذلك أنه ينبغي أن يكون الشخص من أب مصري الجنسية وكذلك أم مصرية الجنسية.