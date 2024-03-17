“يا ترى هتقبض قبل العيد؟” .. موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة + جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 .. جهز المحفظة وهات لعيالك لبس العيد

يقوم عدد هائل من الموظفين بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 وهذا عقب أن قامت وزارة المالية بالتنويه حول هذا الموعد بالزيادة المقررة ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال إنه سيتم صرف تلك الرواتب بالزيادة التي تم الإعلان عنها من جانبه وفيما يلي سوف نتعرف سويا على موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

كثير من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، ومن الجدير بالذكر أن رئيس المحاسبة والمالية شريف خيري قد بين أنه من المفترض أن يتم صرف تلك المرتبات في اليوم الذي يوافق الحادي والعشرون من ابريل 2024 وسوف تصرف المستحقات المتأخرة في أيام الرابع والسابع وكذلك الثامن من الشهر نفسه، إذ إنه يتم صرف تلك المرتبات الخاصة بشهر مايو بدءا من اليوم الثالث والعشرون من مايو 2024 كذلك أن المتأخرات سيتم صرفها في اليوم الثامن والتاسع وكذلك 12 من الشهر نفسه في حين أن المستحقات الخاصة بالنقابة الموظفين سيتم صرفها عن طريق الصراف الآلي بدءا من الشهر نفسه إلى تاريخ الكشف عنه بالنظام الالكتروني المالي.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور

بينت وزارة المالية الجدول الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور اذا ان رواتب تكون كما يلي بعد الزيادة