افرح ياعم هتقبض قبل العيد وبزيادة كمان .. حقيقة “زيادة المعاشات شهر أبريل 2024” تبعًا لهيئة التأمينات + موعد الصرف بالزيادة الجديدة .. جهز نفسك للقبض هتجيب لبس العيد

قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن جميع التفاصيل التي تخص زيادة المعاشات شهر أبريل 2024، إذ إنه قد تم الكشف عن مجموعة قرارات من جانب هيئة التأمينات بخصوص زيادة جديدة سيتم تطبيقها على المعاشات وبالفعل قد تم تطبيق زيادة بشهر مارس الجاري ويتساءل مواطنون عن الزيادة الخاصة بشهر ابريل القادم وفيما يلي سوف نرفق التفاصيل.

زيادة المعاشات شهر أبريل 2024

يتساءل اشخاص عن كل ما يخص زيادة المعاشات شهر أبريل 2024 ومن المعروف أن هيئة التأمينات قد نوهت انه سيكون هناك زيادة حوالي 15% على المعاشات لشهر ابريل القادم 2024 وفيما يلي الرواتب بعد الزيادة:

معاشات أول شريحة تكون حوالي 1495 جنيه مصري.

كذلك أن معاشات ثاني شريحة تكون حوالي 1725 جنيه مصري.

هذا بجانب أن معاشات ثالث شريحة تكون حوالي 1840 جنيه مصري.

كذلك أن معاشات رابع شريحة تكون حوالي 2300 جنيه مصري.

كذلك أن معاشات خامس شريحة تكون حوالي 2645 جنيه مصري.

كذلك ان معاشات سادس شريحة تكون حوالي 2990 جنيه مصري.

كذلك أن معاشات سابع شريحة تكون حوالي 335 جنيه مصري.

هذا بجانب أن معاشات ثامن شريحة تكون 3680 جنيه مصري.

كذلك أن معاشات تاسع شريحة تكون حوالي 4025 جنيه مصري.

موعد صرف معاشات أبريل 2024

بينت هيئة التأمينات أنه من المفترض أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 في اليوم الأول من أبريل 2024 ويكون الصرف مستمر إلى اليوم الذي يوافق السادس من أبريل 2024، ومن المفترض أن يتم العمل على صرف تلك المعاشات عن طريق جميع المكاتب الخاصة بالبريد المصري التي توجد في جميع المحافظات في مصر.