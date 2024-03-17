بسبوسه الحلواني هاتعمليها في ثواني.. سر البسبوسه المرمله بسبوسه الحلواني بلونها وطعمها وترميلتها مستحيل تنشف منك تاني بالطريقه دي

عمل البسبوسة المرملة يعتبر هدفا رئيسيا للكثير من ربات البيوت وأمهات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعد واحدة من الحلويات الشرقية، التي يترقبها الجميع بشوق بعد ساعات الصيام الطويلة فإن طريقة عمل البسبوسة المرملة، تعد محل اهتمام كبير من قبل الكثيرين، ويعتبر البحث عن وصفة مثالية لها تحديا ممتعا يتيح للناس الاستمتاع بتجربة تحضير هذه الحلوى الشهية في بيوتهم، تتميز البسبوسة بمذاقها اللذيذ والمميز الذي يجذب الكبار والصغار على حد سواء، وتعتبر خيارا شهيرا للعديد من الأسر في العالم العربي.

طريقة عمل البسبوسة فى خطوات بسيطة

تحظى البسبوسة المرملة بشعبية كبيرة بين ربات البيوت، حيث يعتبرن إعدادها في المنزل فالاستمتاع بتحضير هذه الحلوى الشهية، يعتبر فرصة للمرأة لإبراز مهاراتها في المطبخ وتقديم شيء مميز لافراد الأسرة، في هذا السياق، يلاحظ محرك البحث جوجل زيادة في عدد الاستفسارات، حول طريقة عمل البسبوسة المرملة، حيث يسعى الناس لإيجاد وصفة تعكس مذاق البسبوسة الشهي الذي يعتاد عليه، فالبسبوسة المرملة لها ميزات خاصة تجعلها محببة لدى الكثيرين، وتتميز بقوامها المميز وطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم.

مكونات البسبوسة المرملة:

– 1¼ كوب دقيق بسبوسة

– ½ كوب سمن مذاب

– ملعقة عسل نحل

– ½ كوب سكر

– ½ كوب زبادي

– جوز هند ناعم

– ملعقة بيكنج باودر

مكونات الشربات:

– 1 كوب سكر

– 1 كوب ماء

– عصير نصف ليمونة

– 2 ملعقة عسل نحل

– ½ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة:

ضعي دقيق البسبوسة في طبق، ثم أضيفي السكر وجوز الهند والبيكنج باودر، وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

ضعي السمنة في طبق آخر، وأضيفي إليها ملعقة العسل، ثم قلبي جيدا، وإذا لم تتجانس العسل مع السمنة، يمكنك وضعهما على النار حتى تمتزج المقادير.

ضعي خليط السمنة والعسل على خليط الدقيق السابق مع التقليب الجيد.

طريقة عمل البسبوسة:

ادهني صينية بملعقة سمن، ثم ضعي العجينة في الصينية وقومي بتوزيعها بالتساوي، ويمكنك تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة، وبعد ذلك أدخليها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

أثناء وضع البسبوسة في الفرن، قومي بتحضير الشربات، من خلال وضع السكر والماء في إناء وقلبيهما جيدا، ثم ضعيه على النار، وعندما يبدأ في الغليان قومي، بإضافة عصير الليمون والفانيليا وملعقتين العسل الأبيض، ثم اتركيه على نار هادئة يغلي لمدة 5 دقائق ثم قومي بإطفاء النار.

عندما تنضج البسبوسة، أخرجيها من الفرن وضعي عليها الشربات، واتركيها حتى تهدأ من الحرارة، ثم قومي بتقطيعها وتقديمها.

شروط وأسرار نجاح البسبوسة

تحمل البسبوسة العديد من الأسرار التي تجعلها تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز، ومن أهم هذه الأسرار هو الاهتمام بتفاصيل عملية تحضيرها. تعد طريقة التعامل مع العجين والشربات وعملية الخبز من الجوانب الحاسمة التي تحدد نجاح البسبوسة وجودتها.