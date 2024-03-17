كل اللي بتحلم بيه هتحققه…طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 واحصل على فرصة الفوز بالمليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي يحلم بالفوز بها جميع المواطنين في العالم العربي، حيث فتحت المسابقة أبوابها من جديد لمنح جوائز ضخمة لجميع المشتركين بها، وتعد مسابقة الحلم هي من المسابقات الشهيرة التي تعرض على قناة الـ MBC ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الآغا وقد تم بثها لأول مرة عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وهي تحظى بمتابعة الملايين من الأشخاص من جميع الدول العربية، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بطريقة الاشتراك وأرقام المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تقدم مسابقة الحلم في هذا الموسم جوائز مالية كبيرة لكل شخص يتقدم للاشتراك في المسابقة، لذلك يبحث المواطنين عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بالجائزة الكبرى، والتي تتمثل في هذه الخطوات:

ابحث أولًا عن رقم بلدك الذي تخصصه المسابقة.

اكتب رسالة نصية وأرسلها إلى الرقم المخصص لبلدك، والتي تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”.

سوف تتلقى بعد ذلك رسالة للتأكيد على تسجيلك بالمسابقة.

سوف يتم طرح بعض الأسئلة البسيطة ويجب عليك الإجابة عليها جميعًا بالجواب الصحيح.

بعد الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة سوف تحصل على فرصة سحب الأسماء.

يتم عرض الفائز بالمسابقة في الحلقة التالية من البرنامج.

شروط الانضمام إلى مسابقة الحلم 2024

وضعت إدارة المسابقة بعض الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها قبل الاشتراك بالمسابقة، وهي تتمثل في: