“استعلم هُنــــا moss.gov.eg“ كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والوثائق المطلوبة

أطلقت الحكومة المصرية معاش تكافل وكرامة والذي يعتبر واحد من أبرز أشكال الدعم التي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة والتي ليس لديها راتب ثابت أو مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تحسين الحياة الخاصة بهن وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم على المعاش.

تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

الجدير بالذكر أنه سوف يتم زيادة قيمة المعاش بنسبة تصل حتى 15٪ وذلك بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي كما ذكرت بعض المصادر أنه يستفيد من ذلك الدعم حوالي 5.2 مليون اسرة، للاستعلام عن كل ما يخص المعاش يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خانة استعلام. يرجى ادخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي الخاص بالمستفيد ورقم الهاتف الخاص به واسم المستخدم. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف يظهر ملف pdf يضم جميع المعلومات التي تخص المستفيد.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة

يوجد مجموعة من الوثائق التي يتم إرفاقها عن التسجيل على المعاش وهي:

نسخة من الهوية الشخصية لجميع أفراد العائلة.

في حين المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك ويجب أن يكون معتمد من قبل اللجان الطبية.

في حالة المتقدمة أرملة يجب تقديم وثيقة وفاة الزوج.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من فروع بنك ناصر، كما يمكن أيضا صرفه من خلال ماكينات فوري أو ماكينات البريد المصري بالإضافة إلى امكانية الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.